حزب الأمة يبحث الخروج من ( تقدم) قريبا

المكتب السياسي يبحث الخروج من ( تقدم) قريبا..

(حزب الأمة).. المعركة القادمة

تقرير_ محمد جمال قندول

يبدو أن الأوضاع في حزب الأمة القومي ستصل مرحلة المواجهة الداخلية الحادة ، وذلك جراء ارتفاع درجات التوتر التنظيمي بسبب موقف الحزب العتيق واتخاذه الحياد واصطفافه داخل مجموعة (تقدم) الذراع السياسي للميليشيا.

الأوضاع ينتظر أن تأخذ منحى آخر من التصعيد بالداخل من الرافضين لمسار الخط السياسي الحالي، ويقوده قيادات رفيعة.

الموقف السياسي

وكشفت مصادر مطلعة ل(الكرامة) عن الاستعدادات التي تجري داخل الأمة القومي لعقد اجتماع المكتب السياسي بالقاهرة، خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك لحسم مسار الحزب وعلاقته بتنسيقية ( تقدم).

المصادر أكدت أن أبرز أجندة الاجتماعات المرتقبة مناقشة الخروج من مجموعة (تقدم) ومغادرة خط الحياد، وذلك تماشيا مع رغبة قطاعات الحزب خاصة الشباب.

وتقود قيادات كبيرة توجها معارضا للموقف السياسي الحالي للأمة بقيادة ابراهيم الأمين ومحمد عبد الله الدومة والفريق صديق إسماعيل ورؤساء الحزب بالولايات ويعتبرون بأن الخط الحالي للأمة مختطف من مجموعة تعبر عن أشواقها وليس بأغلبية الجماهير التي لم ولن ترحب بالأوضاع الحالية.

انقسام كبير

وينتطر أن يناقش اجتماع المكتب السياسي المرتقب عقده بالقاهرة تقييم أداء الأمانة العامة، وكذلك تلقي تقارير اللجنة السياسية عن الأوضاع.

ومنذ أشهر، يعيش الحزب تحت وطأة الصراعات، حيث أن هناك انقسام كبير قاد لمذكرة تصحيحة قدمها رؤساء الحزب بالولايات رافضين المسار الحالي، خاصة بعد تمدد الغضب الشعبي اتجاه حزب الإمام جراء مواقفه الأخيرة، بجانب تصاعد الخلاف قبل أشهر بين الأمانة العامة بقيادة الواثق البرير ومساعدة رئيس الحزب رباح الصادق، حيث تبرأت الأخيرة من مواقف الحزب بشأن الحرب الجارية في السودان منذ نحو عام.

وفي مايو الماضي انعقد اجتماع

بالقاهرة لاختيار محمد عبد الله الدومة رئيساً لحزب الأمة القومي بإجماع كل أعضاء المكتب التأسيسي.