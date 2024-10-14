السلطات الأمنية، أطلقت سراح شقيقة ابراهيم بقال

السلطات الأمنية في ولاية القضارف، أطلقت سراح شقيقة ابراهيم بقال، وهذا سلوك أجهزة الدولة ويحسب لصالح تحقيق العدالة وارساء قيم الحق،

علما بأن أسرة ابراهيم بقال، أسرة سودانية أصيلة تتمتع بأخلاق كريمة وفاضلة، بكل امتدادتها، وتختلف سياسيا ومبدئيا مع ابنها ابراهيم بقال فيما يقوم به حتى قبل قيام الحرب، ولكن يظل رابط الأسرة.

عندما لبيت دعوة افطار ابراهيم بقال في شهر رمضان الذي قامت فيه الحرب، أدركت تلك

التقاطعات، ولكنني من باب الاخلاق تحاشيت أن أكتب.

أتمنى من صميم قلبي أن يترك ابراهيم بقال الحرب ويعود صحفيا وإعلاميا كما كان، حتى لو وجه الينا الانتقاد.

قد يرى البعض هذا منشور مثالي في وقت الحرب وانتهاكات مليشيا الدعم السريع التي لا حصر لها، لكنني سعيد جدا بالإفراج عن شقيقة ابراهيم بقال وهذا السلوك المتحضر من سلطات القضارف، فنحن نحتاج إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات.

طلال اسماعيل

