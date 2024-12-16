مع مناوي .. دارفور باقية ونحن الروح يا عظمة!!

اختارت اللجنة التحضيرية برئاسة الوزير بابكر حمدين للقاء الحاكم مناوي مع فعاليات دارفور اختارت *وحدة الصف الوطنى* عنوانا للأمسية الدافئة بقاعة فندق الربوة/بورتسودان

رغم أن اللقاء كان لفعاليات دارفور ولكنه جاء تحت العنوان *وحدة الصف الوطني* شفت كيف؟!

تحت وحدة الصف الوطني جاء كل أبناء السودان وشيبة ضرار!

جاءت القوى السياسية يمين ويسار و سرني أن انزلت اللجنة المنظمة كبار القوم منازلهم/ الشيخ امين محمود عند الكلام والسيد على محمود في الإجلاس!

كان لافتا حضور عيال الشيخ موسى هلال الكبار!

زميلي في الصحافة و بلدياتي من نواحي شندي عبدالعظيم صالح سألني *بقلق*:-يا زول نحن وين ؟! فجلت بنظري في المكان وفي تلاقي الناس بالأحضان وقلت له بكل إطمئنان :- نحن هنا -نحن الروح يا عظمة !!

اتفق مع مناوي يجب أن نلجم الألسن التى تخرب الوحدة وأننا نحتاج اليوم الى *مقرن* بين الناس مثل الذي جمع النيلين في الخرطوم

مناوي كشف عن تكتيك مليشيا الدعم السريع في فصل دارفور ومن ثم الزحف للدبة وصولا لكسلا وكل السودان ولذلك حذر !!

حذر مناوي من الإنجرار وراء دعاوى فصل دارفور هنا وهناك !

القبائل العربية لم تستفد من الدعم السريع في دارفور -قال مناوي -وضرب لذلك امثالا بقضايا التعليم والصحة والسياسة عند حاكم دارفور هي خدمة الناس!

مع لجم الألسن قال مناوي لوحدة الصف الوطنى علينا إيقاف الاستنفار لصالح مليشيا الدعم السريع وتقوية القوة الموحدة -محاربة خطاب الكراهية وبعدها لكل مقام مقال !

بكرى المدنى