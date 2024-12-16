رأي ومقالات
العدو الان أصابه الرعب والخوف وأصبح يهرب من أمام أبناءكم في المتحركات
🔴استبشروا..
⭕والله ووالله ان أرض الجزيرة ستضيق بكم يا جنجويد..
⭕والله ان أبناءكم بالمتحركات يزرفون الدموع وهم يتسابقون من أجل المشاركة في معارك التحرير، ومن يتخطاه الاختيار يبكي بكاءا مريرا.
⭕ووالله ان العدو الان أصابه الرعب والخوف وأصبح يهرب من أمام أبناءكم في المتحركات، ويترك خلفه عتاده وعرباته.
⭕اعتباراً من اليوم والأيام التالية سترون ما يسركم.. ومن واقع ما رأيناه وسمعناه، لن يقف احد في طريق معركة التحرير.
⭕ان المعركة بإذن الله في نهاياتها، وسنعود قريبا لارضنا الغناء والحلم الجميل.
#الطريق الي مدني.. الوعد يقترب
✒️غاندي إبراهيم