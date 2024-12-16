رأي ومقالات

العدو الان أصابه الرعب والخوف وأصبح يهرب من أمام أبناءكم في المتحركات

2024/12/16
غاندي ابراهيم

🔴استبشروا..
⭕والله ووالله ان أرض الجزيرة ستضيق بكم يا جنجويد..
⭕والله ان أبناءكم بالمتحركات يزرفون الدموع وهم يتسابقون من أجل المشاركة في معارك التحرير، ومن يتخطاه الاختيار يبكي بكاءا مريرا.

⭕ووالله ان العدو الان أصابه الرعب والخوف وأصبح يهرب من أمام أبناءكم في المتحركات، ويترك خلفه عتاده وعرباته.

⭕اعتباراً من اليوم والأيام التالية سترون ما يسركم.. ومن واقع ما رأيناه وسمعناه، لن يقف احد في طريق معركة التحرير.

⭕ان المعركة بإذن الله في نهاياتها، وسنعود قريبا لارضنا الغناء والحلم الجميل.
#الطريق الي مدني.. الوعد يقترب

✒️غاندي إبراهيم

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