▪️المهلة الممنوحة لسبعة ولايات لتبديل العملة من فئتي الالف جنيه والـ 500 جنيه دخلت اسبوعها الاخير.. تنتهي يوم الاثنين القادم.

▪️ ابرز الملاحظات.. البنوك لم يستجب معظمها لمنشور بنك السودان الذي وجه بتسهيل فتح الحسابات المصرفية للجمهور الكترونيا “اونلاين”.. لم تُحدث غالبية البنوك تطبيقاتها المصرفية لاتاحة التسجيل اونلاين واقتصرت الاستجابة على مصرفين فقط او ثلاثة يمكن عبرهم اكمال فتح الحساب عن بعد عبر الهاتف.

▪️ العملة الجديدة التي طُرحت كانت من فئة الالف جنيه فقط ولم تطرح مطلقا حتى الان الفئة النقدية الجديدة للعملة من فئة الـ 500 جنيه مع انه يتم استلامها في البنوك للتوريد في الحساب واعتبارا من يوم الاثنين القادم ستكون الـ500 جنيه القديمة غير مبرئة للذمة وغير سارية في الولايات المشمولة بالاستبدال دون ان يتم يطرح بديلها وعليه ستكون الالف جنيه الجديدة هي الاقرب لان تكون اقل فئة نقدية للتداول في ظل ضعف قيمة الاوراق النقدية من فئة المئة جنيه والـ200 وسيخلق انعدام فئة الـ500 جنيه ازمة.

▪️ ما بثته شركة الـ EBS – الشركة المسؤولة عن خدمات الدفع الإلكتروني في السودان من اعلان تم الترويج له بكثافة عن عودة الخدمة اعلان صحيح في مظهره العام لكنه مضلل في جوهره… ليه؟

▪️ شركة الـ EBS دورها في السابق كان هو تقديم خدمة التحويل عبر الحسابات المصرفية بين البنوك والدفع عبر البطاقة ومجموعة اخرى من الخدمات الان وبعد عام و8 اشهر من توقفها من تقديم الخدمة والاترتب على توقفها عدم قدرة الناس على التحويل من حسابهم في بنك معين لحساب في بنك تاني اعلنت عن عودتها للعمل وده الجانب الصحيح في مظهر الاعلان لكن الجانب المضلل انه الشركة عادت ولكن ليس لتقديم ذات الخدمة.. لا.. عادت لتكون جهة مشرفة فقط تضمن وتنظم نظام الدفع الالكتروني بين البنوك.

▪️تنظم الخدمة لكن ما بتقدمها للناس زي زمان.

▪️ممكن زول يسال برضو يعني شنو؟ كيف يعني؟

▪️ يعني انت حسابك مثلا في بنك “المزارع، الادخار، التضامن او اي بنك” وعاوز تحول قروش زي زمان عبر التطبيق لشخص حسابه في بنك “امدرمان الوطني او بنك النيلين او اي بنك تاني” حتقول شركة الـ EBS رجعت وممكن احول عادي بالتطبيق مش؟ لا ما حتقدر تحول “جرب هسي وحول وورينا النتيجة”

▪️الشركة رجعت لكن اتخلت عن دور انها هي البتقدم الخدمة وتركت الامر للبنوك انها هي تاني التقدم الخدمة بانها تتحد في محول تعمله مع بعض.. او تعمل محولات براها المهم التحويل عبر التطبيق ده من حساب لحساب في بنك تاني بقى ما شغلة الـ EBS.. شغلة البنوك وهي المسئولة.

▪️طيب البنوك هل اتحدت مع بعض ووفقت اوضاعها عشان تقدم الخدمة دي للناس؟

▪️ برضو ظاهريا في مجموعة بنوك اعلنت قبل فترة انها اتحدت مع بعض في محول يتبع لواحد منها..ده “ظاهريا”.

▪️ طيب عمليا الاترتب على الاعلان ده شنو؟ هل باشرت البنوك دي تقديم خدمة التحويل من حسابات عملاءها لحسابات في بنوك تانية عبر التطبيق واعادت الخدمة؟

▪️ الاجابة برضو لا “جرب هسي وحول وورينا النتيجة”

▪️ طيب ده حيحصل متين؟

▪️ حيحصل لما البنوك دي تطور وتعمل تحديث لنسخ تطبيقاتها بحيث انه التحويل بدل ما كان زمان بتم عبر الطريقة المالوفة يتم تاني بالطريقة الجديدة البتتطلب تحويل خاصية التحويل الى رقم BBAN في التطبيقات واللي هو رقم الحساب المصرفي الاساسي

Basic Bank Account Number

▪️ والحل؟ .. المشكلة وين؟ مكانها وين؟

▪️ مكانها بنك السودان

▪️حلها وين؟

▪️ حلها عند بنك السودان لانه هو صاحب السلطة الاولى على البنوك.. ممكن تقول لي طيب ما بنك السودان طلع المنشور ووجه البنوك بانه تتحد مع بعض وتندمج في محولات خاصة وتفتح كمان الحساب للناس اونلاين وتخليهم يقدروا يحولوا اموالهم من حساب لحساب تاني الكترونيا عبر التطبيقات بكل سهولة ويسر.

▪️ حارد واقول ليك صحيح البنك اصدر المنشورات دي كلها لكن هل تابع تنفيذها؟ هل اتاكد انه البنوك قدمت الخدمات الوجه بتقديمها للناس دي؟

▪️ قوة القرارات مافي قوة نصوصها وموجهاتها.. قوة القرارات في قوة تنفيذها وفي صرامة متابعتها ومن غير ده ما يحصل “حياكلنا الدودو” لنعود لنستدعي ام احمد ونردد يا ام احمد دقي المحلب فوق توب احمد.. “احمد” غايب في الركاياب..وستُحلب الناقة في الشنقاقة ونظل ندندن هودنا يا هودنا.. هودنا و”برعي” غائب في الركايب.

#السودان_تغيير_العملة_طلال_مدثر

طلال مدثر