يا حملة الجوازات الأجنبية، ناسنا المزدوجين في أمريكا، لو الواحد عنده (درون) في البيت للضمان يفرتقوا حتة حتة ويرميه في الزبالة، عمكم دا جاييكم، وما مضمون تكون قصة وراها -كما يقال- عصابات مخدرات أجانب، وتكون ذريعة لبداية الترحيل الجماعي، بتهمة الإضرار بالأمن القومي. الخوف إنو أي حكومة زهجانة من القحاتة المزدوجين بتاعينها حا يرسلوا ليه قائمة بيهم باعتبارهم عباقرة في تطوير المسيرات، ومتورطين في تشغيلها لاغراض إجرامية وهربوا أمريكا. خمسة دقايق بس برسلهم بطيارة شحن، ولو الموضوع محتاج اتفاقية تبادل محرمين بعملها، ولو محتاج تحسين علاقات بعملها، بس كيف يركبكم الكركابة.

(#) خارج النص: لم أتحدث عن ولد موسيفيني المدمن المعتوه، قبل كدا قال حا يحتل نيروبي في اسبوعين وعمل أزمة ورجع قال (دي نكتة ساكت) ومرة قال الجيش اليوغندي حا يقيف مع التقراي (لمن قربوا من العاصمة) وحا يدخل معاهم أديس، ورجع اعتذر. لم أكتب عن الموضوع لأنني اعرف هذه السوابق عنه. لكن للضمان الناس يعملوا حملة ضد يوغندا، ما مستبعد يكون القحاتة المتسكعين في كمبالا غشوه، لانو الغش عندهم (مرضة). المهم، مطلب السودان المشروع ليوغندا يسلمونا القحاتة عشان يجوا بورتسودان يتأكدوا من الشرعية!

مكي المغربي