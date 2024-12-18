احتفالات عطبرة بتحرير مدني ما بين الاشواق والحقيقة*

بقلم :-

*صفاء علي منصور*

كان خبر تحرير مدني مفرحا مثله مثل الخبر السابق عن تحرير مصفاة الجيلي حيث خرج العديد من السودانيين في مختلف المناطق احتفالا بهذا الفتح والنصر وبعد الانتهاء من الاحتفالات علم الجميع واندهش من كذب الإشاعة.

لكن هذه المرة خرجت هذه المدينة الجميلة مدينة عطبرة تحتفي وتحتفل بالنصر والتقدم في محاور ود مدني عموما .

بالأمس سطر الجميع كتب وعلق على هذه الاحتفائية ولكنه منتقد ومتعجب لماذا خرج هؤلاء للإحتفالات ولم يكن هنالك اعلان عن تحرير مدني الجميلة.

اقول لكم ايها المنتقدون والمنتقدات خرجنا من خلال هذه الحرب بالتضامن والوحدة مع جميع مدن السودان المختلفة وكان شعور اهل عطبرة هو نفس شعور اهل ود مدني وهم متلهفين ومتعطشين لخبر تحرير هذه المدينة من دنس الجنجويد المأجورين العملاء و هذا شعور لا ارادي لكل من يحب السودان و يحتفي بفرحه ويحزن لحزنه اقول في هذه اللحظة هي نقطة ضوء في وسط العتمة واتحدث عن أي نقطة ضوء ياسادة هي نقطة انتصار علي سارقي فرحة الوطن والمواطن و الذين قتلوا وشردو ونهبوا من قبل هؤلاء القتلة.

لا بارك الله فيهم وشتت الله شملهم ومذقهم شر ممزق.

اتركو هذا الشعب الجميل هذا الشعب البسيط لكى يفرح حتي عن طريق الإشاعة لا مانع من الفرحة فقد كثرت الاحزان وتقطعت القلوب وجفت الدموع في كل البيوتات السودانية اتركوهم يفرحوا يفرحكم الله أينما حللتم ايها الشعب السوداني العظيم

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نسائم عطبرة الحلوة الأنيقة.

من أرض المحنه ومن أرض الجزيرة برسل للمسافر أشواقي الكتيرة

💛💚💙

التقاء الكلمات مع جمال عطبره ومدني اي جمال هذا ياعالم