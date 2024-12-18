🔴 اعتقال مصلح نصار بمطار بورتسودان أثناء توجهه في رحلة معلنة إلي جمهورية مصر

■ الزعيم والسياسي مصلح نصّار الرشيدي يقبع منذ الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء داخل قسم الشرطة بحي المطار ببورتسودان ..

■ قوة من الجهة الأمنية المختصة بقيادة ضابط برتبة رائد أوقفت مصلح نصار ظهر اليوم بمطار بورتسودان أثناء توجهه في رحلة معلنة إلي جمهورية مصر العربية ..

■ حتي لحظة كتابة هذه السطور فشلت أسرة نصّار في معرفة حيثيات البلاغ موضوع التوقيف ولا الجهة الشاكية ..

■ لم يتم التحري مع مصلح حتي لحظة كتابة هذه السطور .. أُودع الحبس بعد مصادرة هواتفه ولم يتم اخطاره بكونها معروضات وفق القانون حتي لا تتعرض مكالماته ووثائقه الخاصة للبحث والاطلاع ..

■ مصلح نصار ناشط سياسي وإسفيري وزعيم قبلي مثير للجدل .. تربطه صلات قوية بالفريق البرهان رئيس مجلس السيادة .. وهو وثيق الصلة بكل قادة الأجهزة الأمنية والسياسية ورموز الإدارة الأهلية بالسودان ..

عبد الماجد عبد الحميد

