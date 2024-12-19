■ تشهد مناطق الريف الجنوبي لمدينة أم درمان تحولات متسارعة كشفت وتكشف حالة الإنهيار المتسارع لمليشيات وعصابات التمرد السريع في مواقع كانت المليشيا وحتي وقت قريب تتخذها مقراً آمناً ينتشر فيه المتعاونون والمتماهون مع المليشيات ..

■ الموقف هناك يتبدل بسرعة أفزعت المليشيات .. أعداد متتالية من عصابات التمرد غادرت المنازل والقري .. خيارات الخروج من الريف الجنوبي محدودة .. موضة الهجرة إلي ليبيا ويوغندا وجنوب السودان أصبحت حديث جنود المليشيات ..

■ المتعاونون مع المليشيا من أبناء مناطق الريف الجنوبي يتناوبون علي الإرتكازات .. مغادرة أسر المتعاونين تتزايد يومياً ومع اقتراب الجيش من السور الجنوبي لجامعة أم درمان الإسلامية أصبح الهلع والفزع سيد الموقف وسط العصابات المنهارة ..

عبد الماجد عبد الحميد

