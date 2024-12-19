قررت وزارة التربية والتعليم عقد إمتحان الشهادة الثانوية بداية من يوم (١٢/٢٨) من الشهر الجاري. والجميع يعلم الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد. هذا الأمر يحتم على الجميع تضافر الجهود لإنجاح الامتحانات. وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن. وحتى يكون المواطن البسيط في الصورة بدون تغبيش. من المتوقع قيام حملة إعلامية مضللة من تقزم خدمة لحملة التهديد العسكرية التي أطلقها جناحهم العسكري. لذا مواجهة ذلك بكل جرأة وتحدي هو النصر المبين. وقيام الامتحانات هو انطلاق صافرة قطار التعلم الذي تعثر منذ تسنم اليسار لدفة القيادة. وزادت الأمور قباحة بتوقفه تماما عندما تمرد (عيال العوين) على الدولة السودانية. وخلاصة الأمر رسالتنا لكل سوداني غيور على الوطن أن يشمر عن ساعد الجد. وليعلم بأن قيام الامتحانات جزء من معركة الكرامة. وهذه الامتحانات شأنها شأن حماية الفاشر من السقوط. وتحرير مدني وبقية أجزاء الوطن من دنس التمرد.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الثلاثاء ٢٠٢٤/١٢/١٧