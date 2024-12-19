د. عنتر حسن: حرب بلا هدف !!!!

واحد من جنود الميليشيا المتمردة تحدث بصدق عن هدف قتالهم للجيش ويقول أنهم اكتشفوا أن المنازل الذي يسكنونها ونهبوها ليست منازل ڤلول وأنها منازل مواطنين مساكين وانهم تورطوا حقيقة في القتال في الخرطوم وقادتهم يسلمون يوميا للجيش السوداني، ويقول انه لا يوجد هدف واضح لقتالهم للجيش، وأنهم مجرد ضحايا لأهداف خاصة لساسة، ويتساءل لماذا لا نستسلم او لماذا اصلا نقاتل؟!!

واكيد عندما يستخدم الجنجويدي عقله ياخذ القرار الصحيح، لكن الطامة الكبرى والمصيبة الكبيرة أن احدهم من المغيبين والمخدرين عقليا يرد عليه ويقول: نحن ما يهمنا لو في هدف والا مافي هدف نحن جايين للطقيق بس زي ما قال القايد!!!!!

وماذا تستفيد من الطقيق والقتل والحرابة وابراز العضلات في حد ذاته بلا هدف ؟!!! البهيمة لا تقاتل بهيمة اخرى بلا هدف !!! كلام هذا المعتوه ذكرني بقصة المساطيل الاربعة، القرروا يفتحوا سوبر ماركت في مبنى من اربعة طوابق وختو في كل طابق كاشير، جاهم زبون وقال للمسطول الفي الطابق الاول عايز دجاج، المسطول قاليهو حي ولا مذبوح؟ قاليهو: مذبوح، المسطول قاليهو في الطابق التاني، طلع الطابق التاني وقال للمسطول الهناك عايز دجاج مذبوح المسطول قاليهو مبرد ولا متلج؟ قاليهو مبرد، قاليهو اطلع الطابق التالت، الزبون طلع الطابق التالت وقال للمسطول الهناك عايز دجاج مذبوح مبرد، المسطول قاليهو مقطع ولا كامل؟! قاليهو مقطع المسطول قاليهو اطلع الطابق الرابع،

الزبون طلع الطابق الرابع وقال للمسطول الهناك عايز دجاج مذبوح ومبرد ومقطع!! المسطول قاليهو اصلاً ما عندنا دجاج بس عليك دينك النظام عندنا كيف؟!!!!

وده نفس الحاصل لناس الميليشيا .. يقول ليك نحن لا عندنا هدف ولا قضية .. بس عليك دينكم الطقيق البنطقطقه جيش الفلول ده لقيتوهو كيف؟!!!!

د. عنتر حسن