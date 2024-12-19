*جنود معركة الكرامة*

*الهوسا في السودان-وجود وحقوق*

*بكري المدنى*

*سعيت لملاقاة قيادات تنسيقية الهوسا في العاصمة الإدارية بورتسودان للحوار حول موقف هذه القبيلة الكريمة من معركة الكرامة وفوجئت بالنائب الأول للمجلس المركزي للتنسيقية – هناك نائب آخر للمرأة -فوجئت بالنائب -من عندينا – نهر النيل /الزيداب-كابر عن كابر الأستاذ جمال على طوالي فكان السلام – يا زول- لعلك بسط وكيف العقاب وراك؟! وكان ذلك مدخلا للحوار عن الهوسا في نهر النيل والشمال و السودان عموما وشاملا الكثير من الأسماء المشهورة والأسر الكبيرة ولما ابديت استغرابا من النسبة العالية لهم قال الأستاذ جما طوالي :- وجودنا في الشمال أكبر من المذكور وهو ممتد جغرافيا وتاريخ من الجيلي وحتى مصر وأجدادنا بصحيح الروايات التاريخية هم بناة الاهرامات ومع ذلك وجود الهوسا في شمال السودان هو الأقل مقارنة بوجودهم ببقية ولايات السودان عموما*

*الأستاذ جمال على طوالى ذكر نسبا متفاوتة للهوسا في ولايات السودان ما بين ٠/٠٣٠ ل٠/٠٦٠ وبها يجعل ما يقارب نصف سكان السودان تقريبا من الهوسا وله في ذلك أدلة وإشارات من دراسات*

*للذكر وليس الحصر هناك نسبا عالية جدا للهوسا في شرق السودان -القضارف وكسلا ووسطه -سنار والبحرالاحمر وفي ا كردفان الكبرى ودارفور الكبرى وكذلك نسبة عالية منهم في النيل الأزرق والنيل الأبيض و الجزيرة والخرطوم هذا العدد طبعا غير الخلط عند عامة الناس بين الهوسا وباقي بعض قبائل السودان الكريمة الأخرى مثل الفولانى والبرنو والزبرما وغيرها*

*هذا الكم الكبير من وجود ونسبة الهوسا في السودان ساقنا للحديث عن أبرز أسمائهم في مجالات الحياة فذكر السيد جمال طوالى بعضها ومنها ايضا للذكر وليس الحصر في الفن/ الفنانين الكبار الراحلين عبدالعزيز محمد داؤد و عائشة موسى الشهيرة بعائشة الفلاتية وابراهيم حسين وموسى أبا وستونة مجروس والعازفة جداوية موسى وفرقة جاز الديوم -*

*في الرياضة عرض علي السيد جمال اسماء نجوم كبار في الزمن الجميل في الهلال الحارس احمد ادم وكابتن طارق احمد ادم والثنائي كوبري وترتار ومحمد التكتووانور مختار وحاج اسحق وحاج يحي الامل عطبرة وفي السياسة بروف أحمد التجاني صالح مولانا عبدالجليل ادم حسين والأمير ابراهيم هارون الغوبراوي ود/جلال الدين رابح وسيد شهداء معركة الكرامة و-هذى منى- -الشهيد عثمان مكاوي-!*

*كل النسب والاسماء أعلاه ساقتني للحديث عن تأثير الهوسا في الحياة العامة والذي اعتقد انه لا يناسب ثقل الهوسا وهو استفهام -طبعا-وليس إتهام*- *اواصل*