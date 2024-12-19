السوشيال ميديا.. هل تقودك إلى “تعفن الدماغ”؟

حمزة، طالب في الصف الأول الثانوي، وجد نفسه أسيرًا لمقاطع الفيديو القصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يُعرف بـ”الريلز”. أخذته هذه الفيديوهات بعيدًا عن عالمه، وحرمته من خوض تجارب جديدة قد تفتح له آفاقًا أوسع.

يقول حمزة: “أشعر أحيانًا أنني أضيع ساعات طويلة على الإنترنت دون فائدة حقيقية، ولا أستطيع التركيز في دراستي بعد قضاء وقت طويل على السوشيال ميديا.

ورغم ذلك، لا أستطيع أن أمنع نفسي منها”.

يومًا بعد يوم، خلا جدول الشاب الصغير من أي عمل مثمر، حتى دراسته التي تتطلب ساعات من التركيز أصبحت عبئًا ثقيلًا، إذ تفرض عليه الابتعاد عن هاتفه، وهو الأمر الذي لم يعد قادرًا على تحمله.

حول هذا، أوضحت د. ريهام عبد الرحمن، الاستشارية التربوية والأسرية، في تصريح خاص لـ”بوابة روزاليوسف”، أن مشاهدة الأطفال والمراهقين لمقاطع الريلز بشكل مستمر قد تسبب تضاربًا في المشاعر بسبب تنوع المحتوى بين الجاد والهزلي والترفيهي.

وأضافت أن الإفراط في مشاهدة هذه المقاطع يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية، مثل ضعف العواطف، تراجع الذكاء العاطفي، وحدوث حالة من البلادة.

هذه الحالة، التي يُعاني منها حمزة، والتي أشارت د.ريهام إلى بعض أعراضها، وصفها خبراء جامعة أكسفورد بمصطلح”تعفن الدماغ”، الذي أصبح ظاهرة عالمية تستحق التوقف عندها .

“تعفن الدماغ” مصطلح العام

اختارت دار نشر جامعة أكسفورد مصطلح تعفن الدماغ، كـ”كلمة لعام 2024″. وذلكبعد أنلاحظ خبراء اللغة تزايد استخدام المصطلح بنسبة 230% مقارنة بالعام الماضي.كما حصل المصطلح على 37 ألف صوت من مجتمع الجامعة حول العالم.

ضبابية وخمول ذهني ..ماذا يعني “تعفن الدماغ”؟

“تعفن الدماغ” مصطلح يشير إلى التدهور العقلي أو الفكري الناتج عن الاستهلاك المفرط للمحتوى الرقمي التافه أو غير المفيد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما يُستخدم لوصف حالة الضبابية والخمول الذهني التي تصيب الأفراد نتيجة قضاء فترات طويلة في استهلاك محتوى سطحي أو سريع، الذي يفقدهم القدرة على التحليل والتفكير العميق.

وحسب جامعةأكسفورد، يعود أول استخدام مسجل لهذا المصطلح في عام 1854 في كتاب “والدن” للكاتب هنري ديفيد ثورو، حيث استخدمه لوصف التراجع الفكري الناتج عن قلة التحفيز العقلي. وفي العصر الرقمي، يشير المصطلح إلى الاستهلاك المفرط للمحتوى الرقمي التافه وتأثيره على القدرات العقلية.

وبالرغم من عدم وجود دليل علمي قاطع يثبت ما يسمى بـ “تعفن الدماغ”، بحسب عالم النفس وأستاذ جامعة أكسفورد، أندرو بىزيبيلسكي، إلا أن المصطلح يعكس المخاوف من تأثير الاستهلاك المفرط للمحتوى الرقمي غير المفيد على الصحة العقلية.

“تعفن الدماغ” أثار نفسية وسلوكية

تشدد د. ريهام عبد الرحمن، الاستشارية التربوية، على خطورة ظاهرة “تعفن الدماغ” ، مشيرة إلى ضرورة تحمل المسؤولية تجاه عقولنا وإعادة النظر في طريقة استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن تحقيق الفائدة منها.

وتوضح “عبد الرحمن”، أن متابعة الأطفال والمراهقين للمحتوى السطحي عبر مواقع التواصل بشكل مفرط يؤدي إلى تشتت الذهن، وصعوبة التركيز أثناء المذاكرة، وتجاهل المسؤوليات اليومية بسبب الانشغال الزائد بتلك المواقع.

وأضافت أن المحتوى التافه المنتشر على مواقع التواصل يؤثر سلبًا على الدماغ، مما يضعف قدرة الأفراد على التركيز والتحليل العميق.

ومن جانبها، أكدت د.شام مختار، استشاري الصحة النفسية، في تصريح لـ”بوابة روزاليوسف”، أن المحتويات السطحية على وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر سلبًا على وظائف الدماغ. وأوضحت أن التعرض المستمر لتلك المحتويات قد يؤدي إلى زيادة مشاعر القلق والتوتر، مما ينعكس بشكل مباشر على القدرة على التركيز والاحتفاظ بالمعلومات.

وأضافت “مختار”: “في العصر الرقمي، أصبحنا نواجه صعوبة في الانغماس في المهام اليومية نتيجة الانشغال المستمر بالمشتتات الرقمية، مثل الإشعارات والتطبيقات، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستوى إنتاجيتنا”.

أعراض تعفن الدماغ

بينما يُعتبر “تعفن الدماغ” مصطلحًا غير طبي، إلا أن هنا مجموعة من التأثيرات السلبية الناتجة عن الاستهلاك المفرط للمحتويات التافهة على السوشيال ميديا، التي تؤثر على قدرتهم على أداء الأنشطة اليومية، يقول المتخصصون إن هذه الأعراض تشمل:

التشتت العقلي: حيث يشعر الفرد بصعوبة في التركيز على المهام لفترات طويلة.

ضعف الذاكرة: حيث يؤدي التعرض المفروض للمحتويات التافهة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تدهور القدرة على تذكر المعلومات الأساسية.

الإرهاق الذهني: والشعور المستمر بالتعب والضيق بعد استهلاك محتوى رقمي لقترات طويلة.

العزلة الاجتماعية: فالأشخاص اللذين يفرطون في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، يعانون من تراجع في التفاعل الفعلي مع الأفراد والأحداث الاجتماعية.

تقلبات المزاج: فالتعرض المستمر لمواقع التواصل الاجتماعي، قد تزيد من التغيرات العاطفية المفاجئة غير المفسرة، التي تؤثر على الاستقرار النفسي.

تباطؤ في التفكير:حيث يجد الأشخاص صعوبة في التفكير بسرعة، أو تنظيم الأفكار والتعبير عنها بوضوح.

كيف نحمى أدمغتنا من التعفن الرقمي؟

ومن جانبها، قدمت د.شام مختار، مجموعة من الاستراتيجيات؛ للحد من تأثير المحتوى الرقمي، منها:

1. تحديد أوقات الاستخدام: وضع جدول زمني محدد لاستخدام الهواتف والتطبيقات يساعد في تقليل الاستخدام المفرض للأجهزة الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

2. إنشاء مناطق خالية من التكنولوجيا:تخصيص أماكن معينة في المنزل، مثل غرفة النوم أو مائدة الطعام، كمساحات خالية من الأجهزة الرقمية، يعزز التواصل الشخصي ويقلل التشتت.

3. أخذ فترات راحة رقمية: ويمكن تطبيق ذلك عن طريقة تقنية “البومودورو” للعمل المركز لمدة 25 دقيقة متبوعة بـ5 دقائق راحة،هذا يساعد في تقليل الإرهاق الرقمي وزيادة الإنتاجية.

4. استبدال الأنشطة الرقمية بأنشطة بديلة: تخصيص وقت لهوايات مثل القراءة، أو الرياضة، أو الأنشطة الفنية. أو تعلم مهارة جديدة. كما يمكن ممارسة التأمل أو اليوغا لتقليل التوتر وتقليص الاعتماد على الأجهزة الرقمية.

5. تعزيز التفاعل الاجتماعي الواقعي: كالانخراط في تفاعلات حقيقية مع الآخرين، والتفاعل خارج االإنترنت لتحفيز العقل على التفكير العميق.

تحذير خاص للأطفال والمراهقين

ومن جانبها، تحذر د. ريهام عبد الرحمن، من خطورة تعرّض الأطفال دون سن الثالثة لمحتويات مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن استخدام هذه المنصات في هذا العمر قد يزيد من احتمالية الإصابة باضطراب طيف التوحد. وتشير إلى أن هذا الاضطراب يؤثر سلبًا على سلوكيات الطفل، مما يؤدي إلى صعوبات في التواصل الطبيعي مع الآخرين.

كما تنصح د. ريهام، بضرورة تشجيع الأطفال والمراهقين على ممارسة أنشطة مفيدة مثل القراءة، الكتابة، والرياضة، مع تقليل الوقت الذي يقضونه على الأجهزة الرقمية.

وتؤكد أهمية تنمية مهارات حل المشكلات لديهم من خلال إشراكهم في مواجهة التحديات الأسرية، وإتاحة الفرصة لهم لاقتراح حلول .

وتشير إلى أن هذه الممارسات تسهم في الحد من سطحية التفكير التي تنتج عن التعرض المحتويات التافهة على مواقع التواصلالاجتماعي.

وختامًا.. “تعفن الدماغ” ليس مجرد مصطلح، أو ظاهرة عابرة، بل ناقوس خطر يهدد مجتمعنا الرقمي الذي نعيشه اليوم. الأمر الذي يتطلب اتباع أسلوب حياة أكثر توازنًا،بعيدًا عن فخ الاستهلاك الرقمي المفرط.

التوازن بين الاستخدام الرقمي وممارسة الأنشطة المفيدة هو الحل لاستعادة التركيز والإنتاجية، وحماية العقول من التدهور الفكري.

داليا عبدالمعز – بوابة روز اليوسف