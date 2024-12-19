الجنود العائدون من عاصفة الحزم من صفوة أسرة آل دقلو وإقحامهم في أتون المعارك يلقي معارضة

■ قوات مليشيا التمرد التي تعمل ضمن قوات عاصفة الحزم والتي تم نقلها قبل أسبوعين بعدد 2 طائرة إلي تشاد .. هذه القوات بدأت اليوم الدخول إلي حتفها في رمال وصحاري دارفور حيث تم ترحيل الدفعة الأولي منهم بعدد 40 عربة قتالية إلي مدينة الجنينة في طريقهم إلي محرقة الجنجويد بالفاشر ..

■ عصابات المليشيا العائدة من عاصفة الحزم تم توزيعها علي بقية العصابات بعدد من المناطق الملتهبة ..

■ الجنود العائدون من صفوة أسرة آل دقلو وإقحامهم في أتون المعارك ضد الجيش يلقي معارضة صامتة من أسرهم لكن قيادة العصابة تقول إنه ليس أمامها خيار غير الدفع بهم إلي المناطق الساخنة التي تشهد هروباً متتالياً في ظل التقدم الشرس للجيش والقوات العسكرية الأخري ..

■ من جانب آخر يتم نقل جرحي ومصابي مليشيا التمرد للعلاج في دولة خليجية بخلاف الإمارات والسعودية ..

عبد الماجد عبد الحميد

