■ من الأخبار السارة للشعب السوداني في خواتيم اليوم الخميس إعلان سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان السفير علي بن جعفر أن الأسبوع الأول من شهر يناير 2025 سيشهد البداية الفعلية لمركز التأشير بسفارة المملكة في بورتسودان .. وهي خطوة من شأنها التخفيف علي آلاف الأسر السودانية التي عانت وتعاني كثيراً مادياً ومعنوياً في رحلة الوصول إلي السعودية عبر محطات وعواصم عربية وأفريقية ..

■ استئناف مكتب التأشير إلي السعودية من بورتسودان يحمل أكثر من دلالة ومعني في مقدمتها رسالة إيجابية بتعافي السودان الأرض والإنسان ..

■ فرحة السودانيين ستكون عظيمة وكبيرة بهذه الخطوة التي تعيد سهولة ويسر السفر إلي السعودية إلي سابق عهده ..

■ ومع هذه الفرحة الكبيرة هنالك رسالة عاجلة نضعها في بريد السفير علي بن جعفر حتي لا تفسد بعض الأصابع أجواء الفرح السوداني بعودة مكتب التأشير للعمل من بورتسودان ..

■ هل تعاقدت الجهات المختصة في شركة تأشير مع رئيس لجنة إزالة التمكين سيئة الذكر بالطيران المدني ليكون وكيلاً للشركة بالسودان؟!

■ رئيس لجنة إزالة التمكين بالطيران المدني ارتكب مع آخرين من كوادر حزب الأمة جناح حميدتي مجزرة تشريد الكفاءات والكوادر النوعية بالطيران المدني وهو من أبرز المؤيدين للإتفاق الإطاري وتربطه حتي اللحظة صلات مباشرة بالجناح السياسي لمليشيا التمرد ( تقدم) ..

■ هل وقّعت شركة تأشير السعودية عقداً مع كادر حزب الأمة جناح حميدتي وأحد قيادات لجنة التمكين ليكون وكيلاً لها بالسودان ؟!

■ الأسئلة تتوالي ..

■ جمعة مباركة ..

عبد الماجد عبد الحميد

