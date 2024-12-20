اتهامات بالخيانة وسط الجنجويد وفوضى تضرب الارتكازات

آخر مراحل الانهيار هي الريبة، كل فرد مرتاب من الآخر، شكوك وخوف من الخيانة. القائد يخشى جنوده ويشعر أن فيهم من يعمل على التخلص منه والجنود لا يثقون في قادتهم ويظنون أنهم سيهربون ويتركونهم ، مرضيات كثيرة وأذونات للجنجويد بدعاوى زيارة ذويهم ، الأفراد وصلوا إلى قناعة أن الخرطوم والجزيرة حسم أمرهما لصالح الجيش وبقاؤهم فيها صار من المهلكات .

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عدد من قادة المجموعات بدأوا في الهروب ، واتهامات بالخيانة وسط الجنجويد وفوضى تضرب الارتكازات بعد تقدم الجيش في محاور كثيرة. الجنجويد يصرخون ويدعون قادتهم بالسماح لهم بالعودة إلى مناطقهم من أجل حمايتها وترك القتال في العاصمة والجزيرة لمجموعة من الجنوبيين والمرتزقة الإثيوبيين . أنهيار داخلي وجنون ارتياب جعلهم يشتبكون فيما بينهم في كثير من المواقع، الشكوك تبتلع الجنجويد وتنهي تماسكهم الإجرامي .

#القوات_المسلحة_السودانية

#السودان

Hasabo Albeely

