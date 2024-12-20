علامات الجبن والكذب واضحة عند خالد سلك

بالمناسبة من ناحية تقبل الرأي والرأي الآخر والإنتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي بتلقى إنو مبارك أردول أشجع من خالد سلك ”

رقم التجريح بالتعاليق مبارك اردول ماقفل تعاليق صفحتوا قدام الرأي العام ..

رقم إنو خالد سلك يتبنى سردية الديمقراطية ماقدر يفتح تعاليق صفحتوا في الفيس ناهيك من تطبيق الديمقراطية في الشعب !!

علامات الجبن دي واضحه عن خالد سلك وعلامات الكذب برضو واضحه وأولها لمن يتكلم يقوليك آآآ آآآ آآ أثناء الكلام ولو حكه دٍقنوا دي معناها درعه جد جد

تبيان توفيق