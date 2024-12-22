الجزيرة أبا تستغيث

■ تواجه مدينة الجزيرة أبا خطر الغرق .. هذه المرة من كميات المياه العائدة جنوباً من خزان جبل أولياء .. مياه النيل الأبيض في رحلتها التاريخية شمالاً وجدت أبواب خزان جبل الأولياء مغلقة .. ولأول مرة منذ عقود يقف المختصون من مهندسين وفنيين عاجزين عن فعل شيئ .. مليشيا التمرد أضافت بوابات خزان جبل أولياء إلي الأعيان المدنية التي تحتلها بوضع اليد .. ولجهل عصابة المليشيا لا تعرف أن ( كبري) جبل أولياء ليس ممراً لتهريب المسروقات والمنهوبات من عرق وجهد وشقي المواطنين الذين روّعتهم عصابات حميدتي وسرقت أموالهم وقتلت فلذات أكبادهم ثم اتخذت جبل أولياء مهرباً ومخرجاً ..

■ إنسان الجزيرة أبا المغلوب علي أمره يدفع ثمن هذه الجريمة الإنسانية .. أحياء كاملة بالقرب من ضفتي النيل الذي يحيط بالجزيرة أبا شرقاً وغرباً .. أحياء كاملة تواجه خطر الغرق .. ومئات المواطنين خرجوا من منازلهم التي غمرتها المياه العائدة من جبل أولياء .. مقبرة شهداء منطقة الجاسر .. أحياء الإمتداد الجديد .. ومدارس مثل أبا الجديدة بنات اجتاحتها المياه ..

■ السلطات المختصة بولاية النيل الأبيض تأخرت كثيراً عن معالجة نقاط الضعف والمواقع الرخوة بطول الجزيرة أبا ليدفع المواطنون البسطاء ثمناً غالياً لتراخي المسؤولين عن القيام بواجبهم قبل وقوع الفاس في الراس ..

■ إن كانت لحكومة ولاية النيل الأبيض تدابير لتلافي آثار الغرق في بقية المدن المجاورة للنيل الأبيض فعليها أن تولي إهتماماً خاصاً وعاجلاً للمتضررين بالجزيرة أبا الذين يواجهون مع غرق أطراف المدينة تزايد حالات الإسهالات المائية بوسط المدينة حيث يستقبل مستشفي المدينة حالاتٍ حرجة فارق بعضها الحياة ..

■ إن كانت لقيادات حزب الأمة المناصرة لمليشيا التمرد بقية من حياء وماء وجه فعليها أن تعلم أن الجزيرة أبا تغرق بسبب جنون حميدتي وبحثه عن الديمقراطية .. وهاهم جنود عصابته يغلقون خزان جبل أولياء ولايعرفون أنهم يغلقون مسار المياه التاريخي للنيل الأبيض شمالاً ..والمتضرر أولاً وأخيراً هم أهل ولاية النيل الأبيض القاعدة التاريخية للأنصار الذين يدفعون ثمن عمالة بعض قيادات حزبهم المناصرة للمليشيا .. ويدفعون أيضاً عجز حكومة الولاية التي تتعامل بطريقة سلحفائية مع قضايا وهموم أهل الجزيرة أبا ..

عبد الماجد عبد الحميد

