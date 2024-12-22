🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي بولايات الوسط… السبت 21 ديسمبر…

⭕لا زالت العمليات العسكرية البرية متوقفة في معظم محاور الوسط، ولا وجود لاي عمل عسكري منذ تحرير قرية مزيقيلا جنوب الحاج عبدالله.

⭕المليشيا تواصل انسحابها من جنوب الجزيرة ومدينة ود مدني،. وتتجمع في مناطق المحيريبا وابوقوتة والربع العوامرة وقرى غرب سرحان، وشمال شرق القطينة.

⭕نوايا المليشيا مهاجمة سرحان والهدى بالجزيرة، ومدينة الدويم بالنيل الأبيض.

⭕مهاجمة المليشيا لقرى طربانه والجميلة والهشابه تتسبب في موجة نزوح واسعه لسكان تلك المناطق.

⭕قوات الجيش تواصل تعزيزاتها وتجهيزاتها بارتكازاتها، تجهيزا ليوم الاكتساح الشامل الذي نتوقعه قريبا.

#نصر من الله وفتح قريب

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم