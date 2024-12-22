أهمية تحرير منطقة الزرق لفك الحصار عن الفاشر

“تأتي خطة الإطباق علي العدو بتأمين ظهر المقاتلين والجيش وتبدأ بتأمين الصحراء والحدود من قبل القوات المشتركة، وادي المغربي، وادي أمبار، وادي هور، بير مرقي، وادي أمبار ، حمار صقر، ودار ميدوب، الأمر الذي يسهل طرد التمرد من الفاشر بل من كل دارفور في المستقبل القريب.”

حامد حجر- الناطق الرسمي باسم قوات حركة العدل والمساواة

هكذا إذن يتم كسر الحصار؛ بتأمين ظهر المدينة من خلال السيطرة على طرق إمداد العدو ونقاط تجمعه وانطلاقه في عمق الصحراء المحيطة بالمدينة.

هذا رد لمن يقللون من أهمية تحرير الزرق ويطالبون بكل غباء المشتركة بكسر حصار الفاشر. هذه هي خطوات كسر الحصار أساسا.

حليم عباس

