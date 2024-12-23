■ قلنا إن ما حدث لمليشيات التمرد في منطقة الزرق سيبقي درساً قاسياً لم تتحسب له العصابة وما كانت تظن أنها ستتذوق مرارته وجحيمه .. لكنهم وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه أمام حصائد ألسنتهم وأسلحتهم ..

■ ذاقوا مرارة أن يكونوا وسط زوجاتهم وأطفالهم ويأتيهم الموت والرصاص من حيث لم يكونوا يحتسبون ..



■ ذاقوا مرارة تدمير دوانكي المياه والمرافق الصحية وحرق متاجر ومخازن الدواء؟والكساء..

■ ولأول مرة تعيش هذه العصابات حقيقة أن الواقع في دارفور قد بدأ مرحلة كنس عصابات آل دقلو .. ولو بعد حين ..

عبد الماجد عبد الحميد

