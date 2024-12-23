الوصايا العشرة

عشرة وصايا مرت بالخاطر ومواكب هجرة العودة تقف على ابواب المدن المنتصرة والحواري والبوادي الحرة والنيل الطليق. إنها عودة الانتصار التي يرونها بعيدة ونراها قريبة كاطلالة الصبح، أليس الصبح بقريب؟

وهذه هي الوصية الأولى والبقية تأتي تباعا حين يطأ الثوار أرض مدني المهيبة عروس المدائن وعفيفة البلدان وتحسر الفاشر شهوة المغتصب للأرض الطيبة الحلال.

ان عدت من بعد الغياب سد بالكلاش الباب

الناس بالامل والدين بالعمل والدنيا بالاسباب

وكان راجي الثواب والعزة في الاحزاب

ديسمير دقس والدعم اتلحس وابريل طلع كضاب

حسين خوجلي