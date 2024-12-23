علي الحاج طلعت حنان حسن أفضل منه رؤيةً ووضوحاً
من أحاجي الحرب( ٩٨٢٢):
○ كتب: أ.
@محمد الحافظ التيجاني
□□ علي الحاج طلعت حنان حسن أفضل منه رؤيةً ووضوحاً.
□ عايز يوقف الحرب بس كيف؟ ما عنده مجرّد [تصوّر] ذهني.
□ المهم في رؤيته أنه (ضد) خصوم محددين في ذهنه.
□ ثم من بدأ الحرب ليس واضحا عنده مرة هم البشير ونائبيه، ومرة هم قحت والدعم السريع والبرهان، ومرة هو (الشيطان) جاء في صورة كوز نجدي فاشعلها.
□ الرجل بدا مضطربا لا أدري كيف هابته يوما السياسة الاميريكية.
□ عايز يؤكد أن الجزيرة جابتو عشان يقول الحقائق وفي ذات الوقت كل معلوماته عن (اسماء) أعلام ماعايز يذكرها.
□ لكننا كمتابعين علينا أن نستعين بالشيخ النجدي أو الاستخارة لنعرف الاشخاص واسماءهم.
□ رغم أنه أدلي ببعض افادات في نظري مفيدة وخاااصة للإسلاميين ولكنّها فقدت موثوقيتها للإضطراب الذي بدا فيه.
□ اللهمّ أبرم لهذا السودان نخبة خير ورشد تؤثرك علي أنفسها واولادها ومالها ..