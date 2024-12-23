من أحاجي الحرب( ٩٨٢٢):

○ كتب: أ.

@محمد الحافظ التيجاني

□□ علي الحاج طلعت حنان حسن أفضل منه رؤيةً ووضوحاً.

□ عايز يوقف الحرب بس كيف؟ ما عنده مجرّد [تصوّر] ذهني.

□ المهم في رؤيته أنه (ضد) خصوم محددين في ذهنه.

□ ثم من بدأ الحرب ليس واضحا عنده مرة هم البشير ونائبيه، ومرة هم قحت والدعم السريع والبرهان، ومرة هو (الشيطان) جاء في صورة كوز نجدي فاشعلها.

□ الرجل بدا مضطربا لا أدري كيف هابته يوما السياسة الاميريكية.

□ عايز يؤكد أن الجزيرة جابتو عشان يقول الحقائق وفي ذات الوقت كل معلوماته عن (اسماء) أعلام ماعايز يذكرها.

□ لكننا كمتابعين علينا أن نستعين بالشيخ النجدي أو الاستخارة لنعرف الاشخاص واسماءهم.

□ رغم أنه أدلي ببعض افادات في نظري مفيدة وخاااصة للإسلاميين ولكنّها فقدت موثوقيتها للإضطراب الذي بدا فيه.

□ اللهمّ أبرم لهذا السودان نخبة خير ورشد تؤثرك علي أنفسها واولادها ومالها ..