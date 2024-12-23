رأي ومقالات

علي الحاج طلعت حنان حسن أفضل منه رؤيةً ووضوحاً

2024/12/23
علي الحاج

من أحاجي الحرب( ٩٨٢٢):
○ كتب: أ.
@محمد الحافظ التيجاني
□□ علي الحاج طلعت حنان حسن أفضل منه رؤيةً ووضوحاً.
□ عايز يوقف الحرب بس كيف؟ ما عنده مجرّد [تصوّر] ذهني.
□ المهم في رؤيته أنه (ضد) خصوم محددين في ذهنه.

□ ثم من بدأ الحرب ليس واضحا عنده مرة هم البشير ونائبيه، ومرة هم قحت والدعم السريع والبرهان، ومرة هو (الشيطان) جاء في صورة كوز نجدي فاشعلها.

□ الرجل بدا مضطربا لا أدري كيف هابته يوما السياسة الاميريكية.
□ عايز يؤكد أن الجزيرة جابتو عشان يقول الحقائق وفي ذات الوقت كل معلوماته عن (اسماء) أعلام ماعايز يذكرها.

□ لكننا كمتابعين علينا أن نستعين بالشيخ النجدي أو الاستخارة لنعرف الاشخاص واسماءهم.
□ رغم أنه أدلي ببعض افادات في نظري مفيدة وخاااصة للإسلاميين ولكنّها فقدت موثوقيتها للإضطراب الذي بدا فيه.
□ اللهمّ أبرم لهذا السودان نخبة خير ورشد تؤثرك علي أنفسها واولادها ومالها ..

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/12/23