ياخي الساسة السودانيين ديل اغرب ناس. الناس ديل اما ما بيفكرو اطلاقا او بيحبو يطلسو عمدا ويبيعو للناس اوهام سهلة التسويق لكنها غير واقعية ومضرة. يعني شوف دة حسي. بيقول ليك حزب المؤتمر الوطني بيسيطر علي الجيش ومؤسسات الدولة ولو اتخلي عن السيطرة دى، احنا مستعدين نتفاوض معاهو. يعني قبل المفاوضات تبدأ يتخلي حزب المؤتمر عن كل كروت قوتو ويمشي يفاوض الدقير ام فكو. بالله دى يأتو كوز اهبل ممكن يعملها؟. ودة منطق مستحيل حتي لو قبلنا ادعاء الدقير بان المؤتمر الوطني حقيقة يسيطر علي الجيش والدولة وهو مجرد ادعاء قابل للاخذ والرد. القليل من الجدية المترفعة عن الاستسهال والشعاراتية لا تضر. ياخي قول ما داير تفاوض، دة موقف ممكن يكون مفهوم. لكن تطلب من عدوك الاستسلام قبل بدء المفاوضات، معناها انت ما جادى وبتستهبل في المستمعين.

معتصم اقرع