الشهيد عثمان مكاوي قال أن الجيش علم ودراسة وخبرة وتكتيك

▪️يوم أن كانت القلوب راجفه والرؤية ضبابيه قال العميد نبيل الناطق بإسم الجيش على قناة الجزيرة نحن جيش عمره مائة عام الحروب ليست جديدة علينا ولكل مرحلة تكتيكها وتخطيطها ومن يضحك أخيراً يضحك كثيراً..

▪️ثم قال الشهيد عثمان مكاوي الجيش علم ودراسة وخبرة وتكتيك..

▪️واليوم جاءت اللحظة التي أدركنا فيها أنه لم يكن حديثاً وهتاف ، لم يكن ذراً للرماد في العيون ، لم يكن حديثاً للمجالس والإستهلاك..

▪️كانت هي الحقيقة المجردة التي لم يراها أعمى البصيرة ولا أعمى البصر..

▪️نصر الله الفرسان وقوى السواعد وثبت الأقدام وسدد الرمي..

#ام_وضاح