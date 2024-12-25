ما بين دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة وقبل ذلك سنار، لا بد أن شعور الجنجويد الآن ليس هو الرعب ولا الضياع وإنما الدوار.

ضربات متتالية ومتسارعة بدأت باستعادة جبل موية واستمرت في تصاعد.

تحرير كامل ولاية سنار ومتحركات تجاه الجزيرة، إنسلاخ كيكل بقواته، متحرك الصياد نحو كردفان، عمليات مستمرة في بحري، وأخيرا ضربات سريعة متتالية من القوات المشتركة في عدد من المواقع وما زلنا في البدايات.

الجنجويد يشعرون بأن كل شيء حولهم يدور بسرعة ولا وقت لاستيعاب كل ما يحدث.

حليم عباس

