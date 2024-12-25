■ العمليات العسكرية التي تجري حالياً في منطقة بحري سترسم بلا جدال خط سير نهايات حرب الكرامة داخل ولاية الخرطوم ..

■ الجيش السوداني يحصد هذه الأيام ثمار خطة الصبر الاستراتيجي في التعامل مع مليشيا التمرد السريع كصخرة ضخمة لايمكن تحويلها أو تكسيرها دفعةً واحدة وإنما بتفتيتها علي طريقة ( تقليم الأظافر ) وتقطيع الأطراف وصولاً إلي نقطة العمق في الوسط .. وهذا عين مايحدث حالياً في كل جبهات ومحاور القتال من سلاح الإشارة إلي الشريف يعقوب والشبارقة بشرق الجزيرة وكبري بيكة غرب مدني وطريق أم روابة الأبيض وحتي عمق صحراء دارفور الكبري ..

■ إنها خطة الصبر الاستراتيجي التي يستعيد بها الشعب والجيش السوداني كل المناطق التي دنستها عصابات حميدتي داخل وخارج الخرطوم ..

■ ليس غريباً أن تنهار مليشيا التمرد أمام خطط وضربات الجيش والشعب السوداني .. الغريب أن هنالك من لايزال غارقاً في وحل أكذوبة اسمها التمرد السريع !!

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .

عبد الماجد عبد الحميد

