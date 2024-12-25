المسؤولية الإجتماعية لدى سوداتل..

فى العام 2020م والعام 2021م شهدت شركة سوداتل أكبر عملية تغيير لقياداتها المؤسسة ، دون تحديد قاعدة التغييرات الجديدة أو خلفياتها ، وهى شركة مساهمة عامة كبيرة ومؤثرة فى الاقتصاد السوداني وسوق الاتصالات ، حيث تهيمن على الجانب الأكبر من كوابل الالياف الضوئية..

ومن بين 13 شخصية قيادية فى الشركة ومن بينهم الرئيس التنفيذى ، فإن (11 منهم) تمت لهم تعيينات جديدة ، و بالطبع دون إعلان وظائف أو منافسة أو حتى خبرات موثوقة لبعضهم ومعظمهم من شركة زين او من شركات اخرى.. وقد راجعت كافة خبراتهم ، وقليل منهم كان وثيق الصلة بالاتصالات وسوداتل ، فمن الواضح أن الشركة كانت مستهدفة بالتجريف ، وقد تم ازاحة كل القيادات العليا وحتى فى شركتي شينغل (موريتانيا) و اكسبريس (السنغال)..

وخلال الأيام الماضية ، كلفت ادارة سوداتل احد النشطاء السياسيين بمهام المسؤولية الإجتماعية فى غرب افريقيا ، وقد وجد القرار صدى واسعا من النقاش وتساؤلات عن حدود التصرف..

والانزعاج ليس فى قرار التعيين فحسب ، بل فى تغيير المفاهيم ، حيث أن المشهور عن مال المسؤولية الإجتماعية (تقديم خدمات تنموية وتطوير المجتمعات المحلية) ، وقد شهدنا على مساهمات كبيرة لشركة سوداتل فى السابق ، وفى تعريفاتها للمسؤولية الإجتماعية اضافت سوداتل فقرة (بعض الشركات والمؤسسات صارت اليوم تدعم قضايا مجتمعية متقدمة ولها ابعاد عالمية كقضايا حقوق الإنسان والمساعدة فى رفع الفقر واخرى).. فهل تم تعيين الناشط الجديد لتحويل جزء من اموال الشعب السوداني إلى دعم (منظمات وجمعيات) تحت مسمى (قضايا متقدمة)..

ومع غياب أى مساهمة فاعلة للشركة فى دعم النازحين والمجتمعات المحلية فأننا نتساءل: أين ذهبت اموال المسؤولية الإجتماعية لهذه الشركة العملاقة ؟..

من الواضح أن غياب الجهاز التنفيذي قد أثر كثيرا على اداء الدولة ومؤسساتها وتفاعلها مع الأحداث والمنهج الاشرافى لاعضاء السيادى افسح المجال للكثير من التفاصيل الصغيرة المؤثرة..

ومن بينها (سوداتل) ، وللعلم فإن ايرادات الشركة حتى ابريل الماضي 2024م بلغت 400 مليون دولار..

د.ابراهيم الصديق على

24 ديسمبر 2024م