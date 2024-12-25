من ذاكرة الخرتيت ( ٩٨٩٢ ):

□□ عندما أعود بالذاكرة متأملاً التصريحات الباكرة لقائد المليشيا؛ يقفز في ذهني السؤال:

○ من الذي خدع حميدتي؟



□ فمما لا شك عندي ومن خلال مجمل تصريحات الرجل في صبيحة ١٥ أبريل ٢٠٢٣م أن الرجل وقع ضحية خديعة ومخادعة من جهات وثق بها لدرجة لم يفكر في دقة الموقف الذي أسقط فيه أو سيق إليه!

○ تأمل مثلاً جزئية ( ناسنا جو القيادة )!

#من_أحاجي_الحرب

#من_أحاجي_الحرب

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من ذاكرة الخرتيت ( ٩٨٩١ ):

○ صباح السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣م

□□ ح نستلم البرهان في الدقائق أو الساعات القادمة

□ نحن استلمنا ٩٠٪؜ من الخرطوم

□ حيدنا الطيران كلو، وفاضل عندهم طيارتين ما ح يلقوا حتة ينزلوا فيها!

□ سيطرنا على كل أسلحة الجيش، ولكن ما ح نحتاجها إن شاء الله.

حميدتي

□ أنا أمام باب القيادة و ناسي جوة!

□ استلمنا مروي بالكامل.

□ الآن الجيش كلو إنضم لينا، البحاربوا ديل المجاهدين!

#من_أحاجي_الحرب

عصمت محمود أحمد