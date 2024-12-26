🔴 بنك “زراعات كاتيليم” التركي في السودان .. ما القصة؟

فرع في مقديشو وفرع جديد في بورتسودان..

بنك “زراعات كاتيليم” التركي في بورتسودان.. ما القصة؟

▪️ “زراعات كاتيليم ويُرمز ليهو اختصارا بـZKB هو بنك مشارك في تركيا..تم تاسيسه وفق ما هو متاح من معلومات في 12 مايو 2015 وهو مملوك بالكامل للخزانة التركية وعضو في مجموعة زراعات المالية البتمتلك أكبر بنك في تركيا “بنك زراعات” من حيث عدد الفروع وإجمالي الأصول.

▪️البنك ده في اكتوبر من العام الماضي 2023م تم افتتاح فرعه في العاصمة الصومالية مقديشو وبقى أول بنك دولي يعمل هناك من أكثر من خمسة عقود.

▪️ وقتها ذكر البنك المركزي الصومالي عقب الافتتاح الرسمي والتشغيل لبنك زراعات كاتيليم- فرع الصومال في 29 أكتوبر 2023 انه ده حيعزز الفرص الاقتصادية والتجارة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وشركائها في التجارة بما في ذلك الجمهورية التركية.

▪️امس اعلن سفير تركيا لدى السودان فاتح يلدز انه سجل زيارة لبنك السودان المركزي لفتح فرع لنفس البنك.. بنك “زراعات كاتليم- ZKB” في مدينة بورتسودان… وانه اتوصل معاهم لتفاهمات نهائية لافتتاح فرع البنك.

▪️ بامكانك الان المقارنة لمعرفة استراتيجية تركيا في المنطقة.

▪️ في الصومال بدات بمصالحة وتوقيع اتفاقية خلال الشهر ده بين اثيوبيا والصومال وواضح انها ما حتصمد طويلا جراء الاحتكاكات العسكرية الجرت بين الطرفين قبل يومين..سبقها افتتاح مصرف “زراعات كاتيليم” في الصومال.. تلتها مبادرة للتوسط بين السودان والامارات واعقبها الان مباشرة افتتاح فرع لذات البنك الذي تم افتتاحه في “مقديشو” في “بورتسودان”.. البنك البمتلك الصندوق السيادي التركي المعروف باسم “تي دبليو إف” كل أسهمه “.

▪️ هل تلحظ الدور التركي في السودان؟ والتمدد في عموم افريقيا؟

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