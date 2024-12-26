أبرز شخصيات عام ٢٠٢٤

البرهان شخصية العام

صلاح التوم من الله

* شخصية عام ٢٠٢٤ : الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش ..

* والي : احمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم ..

* وزير اتحادي : هيثم محمد ابراهيم عوض الله وزير الصحة ..

* دبلوماسي : الحارث إدريس الحارث .. المندوب الدائم للسودان في الامم المتحدة ..

* صحفي : عبد المجيد عبد الحميد ( الجرأة والنقد ) + مزمل ابو القاسم ( السبق الصحفي والخبر المؤكد ) ..

* مذيع تلفزيوني : عواطف محمد عبد الله ..

* مراسل تلفزيوني بالولايات : عاطف بشير القضارف ..

( رغم استبداله مؤخرا بالمراسل ياسر المساعد )

* مراسل حربي في الميدان : آسيا خليفة – الفاشر ..

* معلق تلفزيوني : د. طارق الهادي كيجاب + حسن اسماعيل + عامر ..

* معلق في مواقع التواصل : الانصرافي ..

* داعية ديني : الدكتور عبد الحي يوسف ..

* قروب في مواقع التواصل : قروب ( منتدى نهضة السودان ) يضم نخبة من العلماء والخبراء في مجالات عدة وينتج بحوث عن ما ينبغي أن يكون عليه وضع السودان بعد الحرب .. مؤسسه ومديره مولانا الدكتور ابراهيم عبدالله ابراهيم ..

* مطرب : ندى القلعة ..

* نادي رياضي : الهلال ..

* لاعب كرة قدم سوداني : والي الدين خضر ..

* شاعر : محمد نجيب محمد علي .. إنتاجا حسب اطلاعي على مواقع التواصل ..

* باحث في الغناء السوداني : حسن بري .. قناة الزرقاء ..

* امرأة : المستنفرة حاملة السلاح ..

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* يتفرع من شخصية العام ٢٠٢٤ : نضال الجيش السوداني بكل افرعه .. والمقاومة الشعبية والمستتفرون والمستتفرات .. والمشتركة والكتائب الاخرى خاصة البراء ..

* الشهداء والجرحى والماسورون والمفقودون .. يتصدر هؤلاء قائمة الشخصيات ..

* ياسر العطا ابلى حسنا في ميداني القتال والتعبئة والمعنويات والروح الثورية ..

* شمس الدين الكباشي : يقفز بالمروحية كالنمر من موقع معركة وقتال الى موقع آخر .. ويعتبر اليد اليمنى للقائد العام في التخطيط والمتابعة ..

* ابراهيم جابر : لعب دورا هاما ومتميزا خلال العام في مشروعات التنمية والاستثمار وانشاء مناطق صناعية في الولايات أثناء الحرب ..

* مالك عقار اثبت حضورا وتفانيا في أداء وظيفة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ..

* من يحكم السودان فعليا وعلى أرض الواقع ولاة الولايات ومجالس الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لهم .. لذلك تحتشد نشرات الأنباء بصور وأسماء الولاة ومساعديهم مرتبطة بالانشطة والأداء في مواقع العمل والإنجاز ..

* في التلفزيون القومي تميز المذيع منتصر الأمين دفع الله في الحوارات .. وتميز المذيع محمد الشنيدي في التقارير .. وأدى التلفزيون دورا إعلاميا تعبويا في معركة الكرامة ..

* شهد العام ٢٠٢٤ صدور فضائية الخرطوم داعمة لركب اعلام معركة الكرامة رغم شح الامكانات وكانت قناة الزرقاء صدرت بجهد خاص في القاهرة واثبتت نجاحا .. وعانت قناة طيبة قليلا لكنها ظلت صامدة .. وتتلمس قناة كسلا الناهضة معالم الطريق ..

* انباء واحداث وتقارير مراسلو التلفزيون في الولايات لها نصيب الأسد في الخارطة اليومية لنشرات الاخبار والبرامج ..

* قلم إسحق أحمد فضل الله بأسلوبه الساحر يضع إسحق كالعادة في مقدمة كتاب المقالات في مواقع التواصل عام ٢٠٢٤ ..

* خالد الاعيسر عين في أواخر العام وزيرا للثقافة والإعلام والسياحة وطرح في هذه الفترة القصيرة خطة عمله وأظهر كفاءة ناطقا رسميا ..

* شهد العام ٢٠٢٤ تفاعل الفنان عبد القادر سالم ومشاركته الوجدانية لصالح معركة الكرامة رغم مرضه .. وظل الفنان ابوعركي البخيت صامدا في ام درمان لم يبرحها في أماكن احتلال الدعامة لها ..

* اثبت السودان للعالم عام ٢٠٢٤ معدن الانسان السوداني الأصيل في التكافل عن طريق ( التكايا ) و ( استضافة ) النازحين ..

صلاح التوم من الله

الاربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤