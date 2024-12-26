أخلاق المشتركة

فيديو لعسكري من القوات المشتركة من على ظهر تاتشر يتحدث مع نساء وأطفال من العرب الذين هرب منهم (الرجال) بعد ملحمة قاعدة الزرق وهم تحت ظل شجرة. أبدى العسكري استعداده لهم بتقديم الماء والغذاء. بل طلب منهم الرجوع لديارهم إذا رغبوا في ذلك. والغريب في الأمر لم يكن هناك خائف بين هؤلاء الضعفاء. كانت السعادة بائنة عليهم وهم يتحاورون مع العسكري. التحية للمشركة على هذا السلوك الإسلامي. والشهامة السودانية. لم يتعامل مع هؤلاء الضعفاء بردة الفعل. بل كان رحيما بهم أكثر من أولياء أمرهم الذين (عردوا) تاركين من خلفهم النساء والأطفال. أين الحكامة (أم فكو) التي فاقت الشيطان في إشعال الفتنة من مسلك أخوانها أشباه الرجال هؤلاء؟. أين قادة الدعامة من عظمة وأخلاق المشتركة مع هؤلاء الضعفاء فاقدي السند؟. عليه نجدد شكرنا لمثل هذا المسلك الشجاع. ونجزم بأن قيم الشعب السوداني ما زالت متجزرة عند كثير من الناس. ونناشد مرتادي الميديا أن يساهموا في بث مثل تلك الفيديوهات التي تدعو لمكارم الأخلاق. لأن معركة رتق النسيج الاجتماعي في الانتظار. وهي أكبر من المعركة العسكرية الحالية. بل هي الطريق الأمثل لبناء سودان المستقبل الذي نحلم به. وخلاصة الأمر لابد من إنزال قانون الإسلام الحربي بكل شفافية حتى لا نأخذ أحد بجريرة الآخر.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الثلاثاء ٢٠٢٤/١٢/٢٤