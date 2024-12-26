الحراك الوطني .. التحالف الحاكم!!

*نجح الحراك الوطنى في الملتقى التشاوري الثاني الذي يعقده هذه الأيام ببورتسودان / نجح في أن يحشد أعدادا مقدرة من أنصاره حتى ضاق بهم المكان وعجزت عن اجلاسهم قاعة فندق الربوة الفسيحة فظل كثير منهم واقفا ومصرا على المشاركة ساعات على هذه الحال -!*

*كلمات محددة منحتها المنصة للبعص -كلمة للسيد موسى محمد احمد ركز فيها على ضرورة إقامة مشروع وطنى لا يستسني أحدا وكلمة للسيد على الشريف الهندى حيا فيها البرهان وجهاز المخابرات ونال بذلك صفقة عاتية وأخرى للسيد بحر ابوقردة ذكر فيها الحضور بغياب الآلية التى تجمع بين القوى السياسية وكلمة أخيرة وتفصيلية لرئيس الحراك الوطنى الدكتور التجاني سيسي*

*ملتقى الحراك الوطنى الذي يضم أكثر من حزب وتنظيم أعاد الى ذهني مدارسة فكرة سابقة مع القائد النائب مالك عقار وهي لم لا تقوم المجموعة الحاكمة اليوم بقيادة البرهان بتشكيل تنظيم حاكم جامع على قرار تحالف قوى الشعب في عهد الراحل نميري يسند سلطة الواقع القائمة ويسد كل الفراغات في مجالات المجالس التشريعية والنيابية والتنفيذية والسيادية ويغلق باب الفراغ الحالي المفتوح على المجهول ؟!*

*أكثر من ٤٥ تنظيم للحراك الوطنى وأخرى في كتلة سودان العدالة وثالثة في الكتلة الديمقراطية ورابعة في تنسيقية القوى الوطنية وكل هؤلاء في ميثاق القوى الوطنية فمن يريد البرهان أكثر منهم تنظيميا سياسيا حاملا للفترة الانتقالية؟!*

*ما الذي يريده البرهان الذي نال مجرد ذكر اسمه لأكثر من مرة في ملتقى الحراك الوطنى الصفقة والتأييد -ما الذي يريده والكل يريد مساعدته في حملة الأمانة وسد الثغرات على خطى الحراك الوطنى؟!*

*بكري المدنى*