شرد الجنجويد أكثر من 12 مليون سوداني من دورهم الي منافي المجهول

شرد الجنجويد أكثر من ١٢ مليون سوداني من دورهم الي منافي المجهول واغتصبوا نسائهم واموالهم. بعد كل هذا العدوان الفاجر لا يمكن تفسير اعطاء الاولوية لايقاف العنف الجنجويدي كتعاطف مع الكيزان الا من عقل شديد الغباء او محتال متعاطف مع الجنجويد لاي سبب ولكنه يستحي من الاقرار بتعويله عليهم لشئ في نفسه لا يستطيع الجهر به.

وضع الاولوية للتصدي للغزو الجنجويدى انحياز للمواطن السودانى الذي استباحوه. ومن يفسر الانحياز للمواطن السوداني كاصطفاف مع الكيزان عمليا يعول علي الجنجويد لخدمة مشروعه السياسي الذي يضعه فوق صرخات النازحين والمغتصبات.

# سلسلة توضيح الواضح.

معتصم اقرع

