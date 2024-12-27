رأي ومقالات

مواقف دول الجوار من حرب السودان (3)

2024/12/27
حاج ماجد
حاج ماجد سوار

مواقف دول الجوار من حرب السودان (3)
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خامسا : جنوب السودان
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جمهورية جنوب السودان تقع إلى الجنوب من السودان و تفصل بينهما حدود تمتد إلى حوالي ألفي كيلومتر ، و انفصلت عنه في العام 2011 بعد استفتاء تقرير المصير الذي أعقب تنفيذ (إتفاقية نيفاشا) للسلام الشامل الموقعة في التاسع من يناير 2005 بين حكومة جمهورية السودان و الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة (جون قرنق) التي تأسست في العام 1983 لتواصل مسيرة القتال ضد الحكومة المركزية خلفاً لحركة (أنانيا 1) بقيادة (أميليو تافانق) و (جوزيف لاقو) التي تأسست في العام 1955 و استمرت في القتال حتى توقيع اتفاقية أديس أبابا في العام 1972 ثم أعقبتها حركة (أنانيا 2) التي تأسست في العام 1978 من مجموعات خرجت على اتفاقية أديس أبابا ، و قد كان الهدف الرئيسي لحركتي (أنانيا 1 و 2) هو إنفصال جنوب السودان عن الوطن الأم .
حركة جون قرنق ورثت أنانيا 2 و لكنها وسعت مشروعها ليشمل السودان كله فأسمت نفسها (الحركة الشعبية لتحرير السودان) و أصدرت (المانفستو) الخاص بها و تبنت أفكاراً إشتراكية و يسارية رغم أن الدعم الرئيسي كان يأتيها من الدول الغربية و الكنيسة العالمية !!
إستمرت الحركة في القتال حتى توج مشروعها بإنفصال الجنوب في العام 2011 رغم تبنيها لشعارات وحدوية ، و رغم أن الدولة الوليدة إنفصلت بطريقة سلمية إلا أنها لم تكن دولة صديقة حيث أمرت فرعها في جنوب كردفان و النيل الازرق (الحركة الشعبية شمال) بمواصلة القتال و وفرت له السلاح و العتاد و الدعم اللوجستي بل قامت بإعتداء مباشر على حقول هجليج النفطية السودانية في أبريل 2012 ، و استمرت التوترات بينها و بين الدولة الأم بسبب إستمرار دعمها لتحالف الحركة الشعبية شمال و حركات دارفور المسلحة (الجبهة الثورية) التي هاجمت مناطق شرق كردفان (أمروابة) في أبريل 2013 و بسبب أطماعها في منطقة أبيي السودانية !!
في منتصف ديسمبر 2013 إشتعلت شرارة الحرب الأهلية في الدولة المنفصلة حديثاً بين الرئيس سلفاكير و نائبه الدكتور رياك مشار و التي استمرت حتى نجاح مبادرة السودان في التوصل إلى إتفاق سلام بين الطرفين تم توقيعه في سبتمبر 2018 .
من جانبها فقد إستضافت جوبا مباحثات بين الحكومة الإنتقالية التي تشكلت بعد سقوط نظام الإنقاذ و فصائل دارفور المسلحة و الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار و التي نتج عنها توقيع إتفاق سلام جوبا في أكتوبر 2020 الذي بموجبه شاركت هذه الفصائل في السلطة .
المقدمة أعلاه كانت ضرورية لأنها توضح مستوى تأرجح العلاقة بين البلدين حيث أن بعض القوى الخارجية المعادية للسودان حاولت إستخدام الدولة الناشئة حديثاً لخدمة أهدافها الإستراتيجية لإضعافه و تقسيمه من خلال إثارة القلاقل عبر الحدود بين الحين و الآخر و إيواء و دعم الجماعات المسلحة المعارضة !!
عندما اندلعت الحرب في السودان بعد تمرد مليشيا (د . س) في الخامس عشر من أبريل الماضي 2023 كان موقف دولة جنوب السودان غامضاً كغيرها من الدول التي كانت تنتظر نتيجة الساعات و الأيام الأولى للحرب و لعل ذلك يعود إلى التواصل الذي جرى بين قائد التمرد و مستشار الشئون السياسية و الأمنية للرئيس سلفاكير حيث طمأنه الأول بأنه سيتمكن من السيطرة على الأوضاع خلال ساعات و حدد له ساعة الصفر !! و قد ذكر المستشار ذلك في حوار أجري معه بعد أسابيع من بداية الحرب و أضاف أنه بناءاً على ذلك قام بنقل أسرته و أقاربه من الخرطوم إلى جوبا !!
لاحقاً أعلنت جوبا أنها داعمة لإستقرار السودان و أمنه و كان هذا هو الموقف المعلن و لكن في المقابل كان هناك موقفاً آخراً داعماً للمليشيا تثبته الوقائع على الأرض حيث قتل و أسر المئات من الجنوبيين المرتزقة الذين يقاتلون مع المليشيا بعضهم كانوا يقيمون داخل السودان أما أغلبيتهم فقد جاءوا عابرين الحدود للإلتحاق بالمليشيا ، و تشير تقارير عديدة أن وراء ذلك جهد منظم تقوم به شخصية كبيرة في الجنوب بترتيب مع حكام أبوظبي بل و أشارت بعض التقارير بأن هناك إمدادات تأتي إلى المليشيا عبر الجنوب و منه إلى مناطق سيطرة حركة الحلو في جبال النوبة !!
و رغم ذلك فقد ظلت القيادة السودانية حريصة على التواصل مع جوبا التي زارها البرهان مرتين منذ إندلاع الحرب و كذلك زارها نائبه مالك عقار و عدد من الوزراء و المسئولين السودانيين !!
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
24 ديسمبر 2024

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