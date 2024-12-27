توهان الدعم

مفك وذردية البرهان التي أعقبت حفر الإبرة نتج منها توهان كبير للدعم. الآن تجد كل التناقصات بعد هروب وهلاك القادة الميدانيين. وإختفاء القادة السياسيين. وقفز لكثير من الأقلام المأجورة من التايتنك. تجد عمليات قتالية ضارية في كافوري ببحري. وبالمقابل استسلام عدد (٣٠٠) مرتزق بمنطقة الصبابي بحري القريبة منها. هناك قتال عنيف في الجزيرة. وبالمقابل استسلام قوة تائه في سنجة. الفاشر تحت القذف اليومي. ومعارك نتج منها هلاك (٢٠٠) مرتزق. وبالمقابل مفاوضات تحت الطاولة لخروج آمن (بكرامة البليلة) من محور الفاشر الشمالي والغربي وفك الحصار عنها نهائيا. توعد بمزيد من المعارك في دارفور. وبالمقابل هروب جماعي من مناطق كثيرة بدارفور وآخرها الزرق. عليه نؤكد بأن الدعم السريع أصبح جزر معزولة تماما. وهذه استراتيجية برهانية تقول لقادة الميدان: (على كده قرضوا). وخلاصة الأمر لينتظر الشارع ذوبان فص ملح الدعم في بحر البرهان قريبا إن شاء الله. وحينها لا يجد النادل التقزمي (حمدوك) ملحا لمائدة بن زايد التي بشر بها الشارع بواقع ولسان الحال.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الجمعة ٢٠٢٤/١٢/٢٧