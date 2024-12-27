قال ليك مثالية حميدتي اخرت النصر

لاول مرة بعد الهزائم والتقهقر نشاهد بكائيات اعلام الجنجويد، صدمة نفسية عنيفه تضرب الجنجويد وانتقاد قائد المليشيا اصبح شي طبيعي بعدما كان فوق النقد.

عرب الشتات مشكلتهم مع اهل دارفور وجودية يا نحنا يا انتم ومن سابح المستحيلات تصديق خبر منصة الجنجويد دارفور 24 الذي قالت فيه ان قائد المليشيا منع هجوم عرب الشتات على الزرقة.

دارفور 24 ارادت نفخ الروح في عناصر المليشيا المنهارة واظهارهم بمظهر القوي ومنحهم معنويات لمواجهة عنفوان الجيش السوداني والقوات المساندة له من قوة مشتركة ومستنفرين.

اذا اردت معرفة التعالي والعنصرية والحقد اقرأ ما كتبه اعلامي الجنجويد ارحل في المربع الموضح ادناه.

النصر القوات المسلحة باذن الله

وكل هذه البكائيات مقدمة لانهيار المليشيا في كل ربوع بلادي الحبيبة.

ختاما: تحية خاصة لابطال فاشر السلطان بواسل الجيش واسود المشتركة ونمور الاحتياطي المركزي وقوات قشن و ارت ارت.

Basher Yagoub