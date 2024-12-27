عثمان ميرغني: لا تقلقوا.. الوضع تمام

لا تقلقوا.. الوضع تمام..

التقرير الذي نشرته صحيفة “الكرامة” اليوم .. ورد فيه من مايو إلى نوفمبر 2024 سجلت السفارة السودانية بالقاهرة 3705 عقد زواج.. و 2015 طلاق ..

الأرقام عادية:

حالات الطلاق لا يشترط أنها من نفس الذين تزوجوا في الفترة ذاتها.. الطلاق قد يكون بل غالبا دفعات قديمة.

وقد تكون دفعات الزواج القديمة أعدادها بمئات الآلاف.. فتصبح نسبة الطلاق ضئيلة جدا..

يعني ال 3705 ديل غالبا لم تحدث بينهم حالة طلاق واحدة..

عليه المقارنة بين الرقمين باطلة..

عثمان ميرغني