لا أقصد بذلك (فقط) إمتحان الشهادة السودانية، وهو قمينٌ بالإهتمام، كما وأنني لا أعني يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلَّا من أتیٰ الله بقلبٍ سليم. فذٰلِك يوم لاريب فيه.

بدعوة كريمةٍ من سعادة الفريق أول ركن مهندس السفير عماد الدين مصطفیٰ عدوی سفير جمهورية السودان لدیٰ جمهورية مصر، اجتمع نفرٌ كريم من الإعلاميين، علی مختلف الوساٸط، حيث تلَّقوا تنويراً ضافياً من سعادة السفير عن اكتمال أعداد المراكز المخصصة لامتحانات طلاب الشهادة السودانية، المٶجلة منذ عام 2023 م، الله لا كسَّب القحاطة الذين وأدوا أحلام الشباب، واختلسوا من سنوات عمرهم، قبل أن يئدوا وطناً بأسْرِهِ تحت وطأة حربهم الكريهة التی كانوا يريدونها إنقلاباً خاطفاً، يختطفون به بلادنا لإشباع شبقهم بالسُلطة ولإرضاء أولياء نعمتهم، بعد أن قبضوا ثمن خيانتهم لوطنهم دراهم معدودة وكانوا فيه من أزهد الزاهدين، يا لخيبتهم وخسرانهم المُبين، عليهم لعنة الله والملاٸكة والناس أجمعين، فقد شغلونا عن الصلاة الوسطیٰ ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً.

شغلونا!! عن مستقبل أبناٸنا الذين يستعدون للجلوس لإمتحان الشهادة السودانية، إحدیٰ ممسكات الوحدة الوطنية، أو كما قال السفير عدوي، الذی قاد وفريق عمله المُكَوَّن من الدبلوماسيين والإداريين والعاملين لينفذوا اختراقاً هاٸلاً يسمح لما يقارب الثلاثين ألف طالب سوداني، من الجلوس للإمتحان بعيداً عن وطنهم وقريباً منه، فی جمهورية مصر التی كانت ولازالت وستظل السند والعضد والظهير لبلادنا علی مختلف الصُعُد كافةً، وقد أفاض سعادة السيد السفير، والدكتور عاصم، المُلحق الثقافي، في شرح الخطوات التي إتَّبعوها لتذليل الصعاب التي إكتنفت هذه المسألة الحسَّاسة فی مستقبل الطلاب وبالتالي ساٸر مواطني بلادنا وهم يرنون ببصرهم إلیٰ اليوم الذی تتحقق فيه آمالهم فی رٶية بنيهم وقد غدوا رجالاً يسهمون فی نهضة بلادنا السودان الوطن الحبيب، وسيجد القراء وأولياء الأُمور كل التفاصيل علی الموقع الإليكتروني المخصص لهذا الغرض إن شاء الله.

ولمَّا كانت طباع الشعب السوداني مليٸة بالعاطفة الجيَّاشة، والحب الصادق والتكافل والتعاضد، فقد لا يكون غريباً علينا كسودانيين أن نرافق أبناءنا إلیٰ مراكز الإمتحانات، مثل ما كُنَّا نری حافلة كاملة،أو لوري ممتلٸ عن آخره لزيارة مريض فی المستشفیٰ،أو إنتظار مريض أدخل غرفة العملية وأهله وجيرانهم (يتضايرون من ضل لي ضل) منذ الصباح الباكر وحتی المساء وقد لا يعودون لبيوتهم، إلَّا بعد منتصف الليل، وقد يقضون ليلتهم أمام المستشفی في العراء!! لكن ده فی بلدنا،أمَّا هنا فلا مجال لمثل هذه الممارسات، فالدعوة لأولياء أمور الطلاب الممتحنين أن يحترموا نظام هذا البلد فلا يتكدسون أمام مراكز الإمتحانات لا قبل الجلسة ولا بعدها، فالأمور في غاية الترتيب والضبط والربط والتنسيق الكامل بين البعثة السودانية والسلطات المصرية كافَّةً، فليطمٸن الآباء والأمهات والطلاب والطالبات، سيما وإنَّ طلابنا في عمر مناسب يسمح لهم بتدبير أمورهم بأنفسهم في أي زمانٍ ومكان، بقليلٍ من الثقة في النفس.

جَرَدَ سعادة السفير حساب عمله الدَّٶوب منذ توليه رٸاسة البعثة وهی مدة قصيرة بكل الحسابات، لكنه أنجز الكثير، وسنفرد مساحة كبيرة لهذه الإنجازات في وقت لاحق، إن شاء الله أمَّا الآن ف[الحصة إمتحان] نسأل الله الكريم أن يوفِّق الجميع.

وقد وجَّه سعادة السفير الدعوة لجميع الإعلاميين لزيارة المقر الجديد للسفارة المزمع إفتتاحه فی القريب العاجل، والذی تبشر المقدمات بنتاٸج طيِّبة سيتوفر عليها المقر الجديد بإذن الله

﴿وَقُلِ ٱعۡمَلُوا۟ فَسَیَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِمِ ٱلۡغَیۡبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ صدق الله العظيم.

وعودٌ علی بَدْء، فإننا علی موعدٍ مع الإمتحان الذی يُكرم المرء فيه أو يهان، نسأل الله أن لا نُهان،وأن يعيد لنا وطننا سليماً معافیً خالياً من الجنجويد، وأعوانهم من القحاطة (الله يكرم السامعين).

-النصر لجيشنا الباسل.

-العزة والمنعة لشعبنا المقاتل.

-الخزی والعار لأعداٸنا، وللعملاء.

-وماالنصر إلّا من عند الله.

-والله أكبر، ولانامت أعين الجبناء.

محجوب فضل بدري