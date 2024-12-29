تأثير انشقاق اللواء صلاح المفتش العام لجيش حركة نحرير السودان جناح عبدالواحد

من أحاجي الحرب( ١٠١١٢ ):

○ كتب: أ. حمد عايس

□□ بشريات

□ انشقاق اللواء صلاح مصطفى عبدالرحيم عبدالشافع المفتش العام لجيش حركة نحرير السودان جناح عبدالواحد محمد احمد النور، بكامل قواته وأسلحته وعرباته القتالية، وإنضمامه للقتال في صف القوات المسلحة السودانية.

□ يذكر ان عبدالواحد محمد نور اتخذ في البداية موقفآ محايدآ ثم اتفق مع الجنجويد على تسليمهم جبل مرة مقابل 155 مليون دولار.

□ لكن خطوة الجنرال صلاح مصطفى وانشقاقه أضعف الحركة وسينهي وجودها في جبل مرة نهائياً، إذ يمثل الجنرال صلاح قوة الحركة الاساسية.

○ نصر من الله وفتح قريب.

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