رأي ومقالات

تأثير انشقاق اللواء صلاح المفتش العام لجيش حركة نحرير السودان جناح عبدالواحد

2024/12/29
عبد الواحد محمد نور

من أحاجي الحرب( ١٠١١٢ ):
○ كتب: أ. حمد عايس
□□ بشريات
□ انشقاق اللواء صلاح مصطفى عبدالرحيم عبدالشافع المفتش العام لجيش حركة نحرير السودان جناح عبدالواحد محمد احمد النور، بكامل قواته وأسلحته وعرباته القتالية، وإنضمامه للقتال في صف القوات المسلحة السودانية.

□ يذكر ان عبدالواحد محمد نور اتخذ في البداية موقفآ محايدآ ثم اتفق مع الجنجويد على تسليمهم جبل مرة مقابل 155 مليون دولار.

□ لكن خطوة الجنرال صلاح مصطفى وانشقاقه أضعف الحركة وسينهي وجودها في جبل مرة نهائياً، إذ يمثل الجنرال صلاح قوة الحركة الاساسية.
○ نصر من الله وفتح قريب.
#من_أحاجي_الحرب

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