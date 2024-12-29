رأي ومقالات

🔴 مقتل طه مدلل ابن خالة حمديتي ومتزوج بنت عبد الرحيم دقلو.. مؤشر هام

2024/12/29
دقلو اخوان
حميدتي و عبد الرحيم

من أحاجي الحرب( ١٠١١١ ):
○ منقول:
□□ الهالك طه عثمان مدلل ابن عم إدريس مدلل الموجود في الإمارات.
□ وهو أي إدريس مسئول عن العمل الإعلامي الخاص بالمليشيا.
□ الهالك طه مدلل من المقربين جدا للمتمرد الأهطل عبدالرحيم دقلو وكان مسئولاً عن المنظومة في بابنوسة.

□ وينظر إلي انخراطه في معركة اليوم وهلاكه بحسبان ذلك مؤشر كبير علي دخول الحرب مرحلة كسر وطحن العظام.

□ مقتل طه عثمان مدلل قائد متحرك المليشيا في درقشي وهو ابن خالة حمديتي ومتزوج بت عبد الرحيم دقلو مؤشر هام.
#من_أحاجي_الحرب

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