🔴 مقتل طه مدلل ابن خالة حمديتي ومتزوج بنت عبد الرحيم دقلو.. مؤشر هام

من أحاجي الحرب( ١٠١١١ ):

○ منقول:

□□ الهالك طه عثمان مدلل ابن عم إدريس مدلل الموجود في الإمارات.

□ وهو أي إدريس مسئول عن العمل الإعلامي الخاص بالمليشيا.

□ الهالك طه مدلل من المقربين جدا للمتمرد الأهطل عبدالرحيم دقلو وكان مسئولاً عن المنظومة في بابنوسة.

□ وينظر إلي انخراطه في معركة اليوم وهلاكه بحسبان ذلك مؤشر كبير علي دخول الحرب مرحلة كسر وطحن العظام.

□ مقتل طه عثمان مدلل قائد متحرك المليشيا في درقشي وهو ابن خالة حمديتي ومتزوج بت عبد الرحيم دقلو مؤشر هام.

#من_أحاجي_الحرب

