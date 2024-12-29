محمد أبوزيد كروم: الشهادة السودانية .. تحدي المكان والزمان

..-اسأل الله التوفيق والسداد للطلاب الجالسين لإمتحانات الشهادة السودانية اليوم السبت، وأسأله الله أن يهون عليهم ويخفف عنهم وأن يحميهم ويحفظهم وينصرهم..

-قطعاً ستكون هنالك نواقص وهنات ولكنه الظرف والتحدي، تحدي أن نهزم المستحيل ونرفع الراية ونرفض الهوان لمن أرادوا لبلادنا وأجيالنا الضياع والشتات ..

-امتحانات اليوم هي تحدي لعزيمة الدولة وثباتها وإصرارها، وتحدي للطلاب وأسرهم ولجميع أفراد الشعب السوداني أمام محاولات تدمير البلاد وكسر عودها ..

-المطمئن أن الجهات المختصة والتي بذلت بذلاً كبيراً لتيسير الإجراءات ووضع المعالجات، أنها قد وضعت كل الاحتمالات أمام أعينها وأوجدت الحلول والبدائل سواء كان في معالجة أرقام الجلوس أو المعالجات الفنية الأخرى، والمؤكد أن الأعداء في الداخل والخارج سيبذلون كل الجهد لتخريب الاستحقاق التعليمي وذلك بمنع الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات كما حدث في القطينة من مليشيا ال دقلو، وكما حدث في الدلنج من منع لوصول مطلوبات الامتحانات من قبل قوات المتمرد عبد العزيز الحلو، أو كما حدث من الدولة المتآمرة تشاد التي منعت قيام الامتحانات على أراضيها دون أي سبب لذلك غير التآمر والتبعية للإمارات والمليشيا والكيد ضد السودان وشعبه..

-بالطبع لن تكون العملية مكتملة ولا شاملة لأننا لسنا في ظرف طبيعي يجعل من ذلك ممكناً، ولكن أملنا أن تكون المعالجات مرضية وقادرة على إكمال النواقص حتى تكتمل العملية وتحقق المطلوب تدريجياً..

-هذا التحدي يؤكد أن السودان وشعبه لن يخضع لمخططات التخريب والتجهيل والتغييب وأننا بالعزيمة والإصرار سنواجه حملات الحرب الشاملة على بلادنا بمزيد من الصلابة وبكل الكبرياء لنقول للعالم كله أننا لن نركع إلا لله، وأن مسيرة الدولة ماضية، ولن يخصع السودان لجهة، وسنقاوم ونوجد البدائل ونسترخص التضحيات في سبيل أن تكون هذه البلاد قوية وعزيزة كعادتها..

-لن ترضى المليشيا ولا اتباعها عن قيام الامتحانات فسيحاولون التشويش عليها، ولن تتوانى المليشيا من القيام بأي فعل إجرامي كعادتها ولكن الله أكبر منهم جميعا وهو خير الحافظين ..

-على الجميع أدوار مهمة وأساسية في نجاح الامتحانات بدعم الطلاب والتسهيل عليهم في الترحيل والإعاشة والسكن مع توفير البيئة المناسبة للأساتذة والطواقم الادارية وطواقم التأمين، فالمسؤولية جماعية، والقضية وطن، وما التوفيق إلا من عند الله..

محمد أبوزيد كروم