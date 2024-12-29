واحد من سكان الضعين قال لي نصيحتك لينا شنو ؟

قلت ليو ستدخل القوات المسلحة إلى الضعين والجنينة وزالنجي ، فأرجو منك أخذ هذه النصائح والعمل بها ، إذا كنت مواطناً فأنت في حماية هذه القوات التي جاءت من أجلك لتخليصك من مغول العصر. لا تخف فقط كبر وهلل من منزلك ، لا تحم مجرماً أو جنجويدياً ، وإذا كنت مناصراً لهم دون التورط في حربهم وجرائمهم، فلك العفو عما في قلبك، فلا عقوبة لمن لم يتورط في دماء السودانيين ، وإذا عرفتم مجرماً جنجويدياً يحمل السلاح بينكم، فبلغوا عنه وسلموه للقوات المسلحة .

فرح الرجل وقال لي طمنتني الله يطمنك ، وسننفذ نصيحتك بالكامل .

#القوات_المسلحة_السودانية

#السودان

Hasabo Albeely