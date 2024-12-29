الى الجنجويدية ام سلمة الصادق المهدي…

نصمت عن تطاول بعض بنات الامام الحقاني الذى نشهد انه عاش ومات صادقا ومهديا احتراما لتهذيبه ووفاء لسيرته الطيبة بين الناس، واكراما لبعض بناته الاخريات اللواتي اخذن من والدهن فضيلة احترام الاخر وتقدير الاختلاف بلا عسف اوشطط، ام سلمة الصادق المهدي، شتمت صحيفة الكرامة فى بوست للباشمهندس عثماز ميرغني وقالت انها صحيفة اسم على غير مسمى فمن ياخذ بما تقول، وحين ذكرناها بانها دعامية وليست اميرة الا فى مملكة ال دقلو التى ظلت تهلل وتمجد جرائمها بحق الشعب السوداني، وصفتنا بالافلاس مع انها من بادرت بالسيئة…

تقدير خاص للحبيب اللواء عبدالرحمن الصادق يمنعنا من التمادي فى الرد احتراما لبيت واسرة الامام، كما اننا لم نتعود ان نتعارك مع النساء ،فالرجاء عدم فهم صمتنا ضعفا او خوفا من المواجهة التى نتقن فنونها جيدا خاصة مع (القحطجنجويد) امثال ام سلمة الصادق المهدي.. هداها الله…

محمد عبدالقادر