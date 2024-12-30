القوات المشتركة التي تقاتل الجنجويد اليوم ليست نفسها الحركات التي قاتلتلها وهزمتها قوات الدعم السريع تحت نظام البشير.

كانت الحركات المسلحة مجموعات متمردة طريدة بلا سند شعبي والدعم السريع كان يمثل الدولة بكل ثقلها وإمكانياتها.

حاليا الوضع تغير؛ القوات المشتركة مدعومة شعبيا من حواضنها الاجتماعية وهي تقاتل تحت ظل الدولة وبدعمها. إذا كان الجنجويد يظنون أنهم يقاتلون نفس الحركات المسلحة فهم بلاشك مخطئون.

مشكلة الدعم السريع دائما هي التقليل من الخصم وقدراته. إستخفوا بالجيش وبالحركات المسلحة، وكذلك استخفوا بالشعب السوداني كله؛ فالانتهاكات الواسعة التي مارسوها تدل على أنهم لم يتوقعوا ردة فعل الشعب، ظنوا أنهم يمكن أن يذلوه ويشردوه ويسكت؛ لم يتوقعوا المقاومة الشعبية والمجاهدين.

الجنجويد دخلوا حربا أكبر منهم بكثير.

حليم عباس

