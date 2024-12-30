راشد عبد الرحيم: أكذب حتي يصدقك الناس

(أكذب أكذب حتي يصدقك الناس ) هي عبارة وزير الدعاية النازي الألماني جوبلز .

اعادها اليوم شريف محمد عثمان الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني في لقاء مع قناة الحدث .

زعم شريف ان قائد كتائب البراء المصباح ظهر عند إندلاع الحرب امام القيادة العامة وهو يقول ( سنسلمكم البلاد نظيف خلال ست ساعات ) .

اضاف عليها كذبة اخري بقوله ان ضابطا من القوات المسلحة تحدث شاكرا الإسلاميين بتشغيل المسيرات .

الإفطار لم يكتمل يومها لأنهم امروا الشرطة بفضه اثناء الصلاة .

لم تكن الحرب قد وقعت حينها ولم تكن المسيرات قد عرفت .

لا يعقل ان يتحدث المصباح من امام القيادة العامة وهي محاصرة والرصاص حولها في اول ايام الحرب ولكنه الكذب وإنعدام الحياء من مسؤول حزب السنابل .

هذا منهجم في نشر الأكاذيب إذ يقومون بإختلاق اقوال علي من يريدون إتهامه ثم ينهالون عليه تجريحا .

حزب شريف اكبر حزب ساق الإتهامات ضد القوات المسلحة وهم اكثر من هاجمها ومن ناصر التمرد في حربها .

كذبوا ايضا وهم يدعون ان السلطات قد اغلقت قناة الحدث بسبب حديث شريف هذا .

إحتفت ابواق تقدم و اكاذيب هذا الذي يخالف إسمه معناه و ارادوا ان يصنعوا منه صنما يبنون بهذا الخطل الذي فيه يهمعون .

احزاب كذوبة وقادة كذبة يريدون حكم السودان بترهاتهم واباطيلهم ولكن هيهات وسيكون مصيرهم ذات مصير محمود الكذاب مع النمر .

راشد عبد الرحيم