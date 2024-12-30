هناك مشروعان ، مشروع مع الدولة ومشروع ضد الدولة يسعى إلى هدمها. ما هو ضد الدولة يجب أن يتم استخدام مؤسسات الدولة وتوظيفها بالكامل للقضاء عليه. كل مؤسسات الدولة ووكالاتها وموظفيها المدنيين يجب أن يعملوا على القضاء على هذه المشاريع وتسخير إمكانياتهم، ليس فقط لمحاربتها وإضعافها، بل لمحوها من الوجود ..

كل شخص في الدولة معني بذلك ، موظفو السفارات والجوازات عليهم منع استخدام وثائق الدولة وحملها من قبل الذين يعملون ضد الدولة. ضباط الأمن والشرطة والعسكريون يجب أن يستخدموا جميع موارد الدولة للقضاء على المهددات التي تواجهها ، حتى عامل النظافة عليه أن يقوم بدوره المهني، برمي هؤلاء الخونة في حاوية النفايات إن وجدهم في الشارع ، كذلك المواطنون يجب أن يبلغوا عن أماكن هؤلاء المخربين وكشف أماكن تواجدهم ..

هذا هو دور الدولة ، أن توظف إمكانياتها للمحافظة على سيادتها واستقرارها وأمنها الوطني يا شريف وليس السماح لكم بالعمل ضدها تحت ستار الحرية والمدنية ،نعم لاستخدام مؤسسات الدولة لاجتثاث الخونة .

#القوات_المسلحة_السودانية

#السودان

Hasabo Albeely