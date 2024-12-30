الدعم السريع يغتال منقذ تطبيق بنكك من التوقف النهائي

يا زكيَّ العُودِ بالمِطرقة الصَّمَّاءِ والفأسِ تَشظَّى

وبنيران لها ألفُ لسانٍ قد تَلظَّى

ضُعْ على ضوئِك في الناسِ اصطبارًا ومآثر

مثلما ضوَّعَ في الأهوالِ صبرًا آلُ ياسر

فلئن كنتَ كما أنتَ عَبِقْ

فاحترقْ مضى صباح اليوم رجل من رجال السودان الأوفياء وبطل من أبطال معركة كرامة هذا البلد أخو الاخوان الطاهر العفيف النقي محمد يوسف العركي حمد النيل مضى شهيدا باذن ربه بعد أن قضى الشهور الطوال في زنازين مليشيا الغدر والبغي والطغيان مضى وقد سطر سفرا خالدا سيخلده سفر معركة الكرامة فهو ثاني اثنين ممن قيضهم الله وحفظ بهم أخطر الملفات الاستراتيجية بشركات الاتصالات اقتحم المخاطر بدار الهاتف وقام بأخطر عملية وسط نيران القناصة الذين يحيطون بدار الهاتف من كل اتجاه وكان من نتائج هذه العملية أن استمر تطبيق بنكك بعد أن كاد يتوقف بالكلية ويتوقف معه شريان كان يمد ويصرف ملايين السودانيين داخل وخارج السودان ولم تتوقف عملياته التي حفظ بها الله لهذا البلد وأهله بارداته رغم المناشدات فكان لا يتوقف وقام بعملية مماثلة بالاقمار الصناعية بالشقيلاب ولم يبالي بمخاطرها على حياته رغم إصابته بمرض السكري الا انه كان اسدا من اسود معركة الكرامة ويعرف اهل الاتصالات قيمة وقدر ما قدمه الشهيد محمد يوسف العركي حتى اعتقلته مليشيا الغدر والبغي ونشهد الله أن كل أسرة سودانية مدينة لهذا الأسد وهو يتنقل بين دار الهاتف والداتا سنتر بالخرطوم جنوب والأقمار الصناعية ليمضي شهيدا بعد شهور طوال

**متداول