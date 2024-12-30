ماذا يعني استعادة ود راوة ضمن خطة تحرير ولاية الجزيرة

من أحاجي الحرب( ١٠١٨١ ):

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□□ ماذا يعني استعادة ود راوة

□ في عملية نوعية خاصة تمكنت قوات درع السودان بقيادة اللواء أبو عاقلة كيكل من السيطرة على مدينة ود راوة، وذلك فجر اليوم ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤م.



□ ووفق بطهذه العملية فصلت قوات درع السودان ولاية الخرطوم عن شرق الجزيرة.

□ وقد أكد مصدر عسكري أن قوات الدرع اجتاحت ليل الأحد وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين في عملية نوعية خاطفة المناطق الشمالية الشرقية لولاية الجزيرة المتاخمة لولاية الخرطوم، تمكنت من خلالها من تحرير عددا من قرى الوحدة الإدارية ود راوة، التابعة لمحلية شرق الجزيرة، قبل أن تسيطر على مدينة ود راوة نفسها في عملية نوعية جرئية.

□ وذلك ضمن خطة تحرير ولاية الجزيرة، إذ تمثل مدينة ود راوة أهمية استراتيجية كونها تفصل بين الخرطوم من جهة، وولاية الجزيرة من الجهة الأخرى، وبذلك تقطع أي فزع قادم للجزيرة من شرق النيل من الاتجاه الشرقي.

عصمت محمود أحمد

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