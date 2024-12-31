إذا أثبت هذا المدعو شريف المنتسب لحزب المؤتمر السوداني وجود فيديو من داخل القيادة العامة يوم ١٥ أبريل للمصباح قائد كتيبة البراء التابعة لقوات الإسناد، إذا أثبت ذلك فإنني سأتبنى كل مواقف جماعة تقدم وأعتذر لهم، أما إذا لم يستطع ولن يستطع فأعتقد أن عليه أن يصمت تماما عن العمل العام إذا كان يحترم نفسه، هذا الرجل ومنذ اليوم دعونا نسميه (الكذاب الغبي) لأنه وإن كان كاذبا فإنه يفترض الغباء في الشعب السوداني. هؤلاء جماعة تكره السودان والسودانيين كأنهم لم يتربوا هنا أصلا.

هشام عثمان الشواني